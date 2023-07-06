館長現身留言！斗內誇「打得很好」　Toyz秒被破防：是我不好

▲館長誇Toyz打得很好。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

網搜小組／鄺郁庭報導

《拳上 Tha Cage》5日打完落幕，實況主Toyz對上前老闆鍾培生的擂台戰中，最終Toyz遭到TKO（技術性擊倒）落敗，他在深夜開直播，坦言輸了很難過。不過，直播時，突然有人斗內7500元，並讚許「打得很好，前兩回合我覺得比分是你贏，加油！」一看帳號竟是「館長惡名昭彰」，瞬間引發話題。

被鍾培生擊敗後，Toyz在直播中坦言輸了比賽「很難過」，並表示會感到難過有幾個點，其中一個就是「讓教練團丟臉」。不過粉絲紛紛斗內鼓勵，「三個月就這麼猛，你真的很猛Toyz」、「那一拳下巴真的他X有夠帥」、「沒事啦！心中的冠軍是你」、「第一回合那個表現……再練三個月就可以二番戰了啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，館長也用帳號「館長惡名昭彰」斗內了7500元，在留言串中現身，「打得很好，前兩回合我覺得比分是你贏，加油」。唸完館長的打氣後，Toyz忍不住興奮高呼「謝謝館長！」

後面又重複了兩次「謝謝館長」後，Toyz有感而發，「唉唷……是我不好啦！真的，真的是我不好，當然我不能代表台灣格鬥圈啦！但是我是台灣教練帶出來的，我就覺得說……打得不好你知道嗎？」提到開賽前，館長三番四次提醒他要分配比例，接著就苦笑，「唉唷……讓大家看笑話了，我丟了台灣格鬥圈的臉，打不過這些奧運教練團，是我太菜了。」

這一幕在PTT的Gossiping板問卦，「館長突然斗內TOYZ說你好棒，這兩個是？」文中笑呼，「這兩個每天這樣，上輩子是愛人吧？」其他人則紛紛熱議，「大和解」、「相愛相殺」、「Toyz的師傅就館長的徒弟」、「館長是主辦方，椅子是在他的館受訓的。鍾椅是壓軸，以表現來說，受訓三個多月能拿出這樣的成績，他表現得真的很好」、「自從第一次記者會就感覺沒多大仇恨了啊！」