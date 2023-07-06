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《拳上》4位舉牌女郎IG一次追！她辣洩細腰「還有漫畫家身分」

▲▼真島娜歐米、竹內星菜、川瀬もえ、片岡未優。（圖／翻攝自Instagram／naomi_majima、seina0227、kawasemoe、kataoka_miyu）

▲左至右依序為真島娜歐米、竹內星菜、川瀬もえ、片岡未優。（圖／翻攝自Instagram／naomi_majima、seina0227、kawasemoe、kataoka_miyu）

記者曾筠淇／綜合報導

《拳上The Cage》昨（5）日晚間正式登場，除了賽事，不少人也注意到「舉牌女郎」顏值高、身材好，是另類「嬌」點。《ETtoday新聞雲》也整理出女郎們的IG，提供給有興趣的讀者參考。

片岡未優｜@kataoka_miyu

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首先是24歲的片岡未優，這位日本正妹平時就會參與各種演出、模特工作，前陣子還出了寫真集，在IG擁有13.4萬位粉絲。

川瀬もえ｜@kawasemoe

川瀬もえ今年29歲，是日本知名的賽車女郎，她常在IG上分享的生活照、工作照，擁有26.4萬位粉絲。

竹內星菜｜@seina0227

竹內星菜今年29歲，因外型甜美、身材火辣受到關注，她的腰相當纖細，讓不少女生非常羨慕，IG上擁有47.8萬位粉絲。她除了常參與拍攝工作，更是日本漫畫家，像「小学生の妹がバンギャです」就是她的代表作。

真島娜歐米｜@naomi_majima

真島娜歐米今年25歲，身高170公分，身材比例相當好。她會演戲、唱歌、跳舞，也有模特兒工作，在IG擁有96.4萬位粉絲，人氣非常高。

賽事結束後，也有不少網友在女郎們的IG底下留言表示，「謝謝你們，下次請來台灣拍照或活動」、「我愛你，歡迎來台灣，拳上很棒」、「謝謝你們的辛苦，今天也很可愛」。

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