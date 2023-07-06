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社會 社會焦點 保障人權

機長夫誆飛美國…偷吃空姐2天1夜爽玩南台灣　正宮扮狗仔跟監

▲▼飛機,空服員,打招呼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲航空公司機長計畫和空姐進行南台灣2天1夜旅遊，卻騙妻子要飛美國工作。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名航空公司機長偷吃空姐，還騙妻子自己被公司安排飛美國2天，其實是開車載小三南下沿路遊玩。沒想到妻子起疑，一路尾隨蒐證，最後果然看到兩人共同入住高雄某飯店，憤而對小三提告。桃園地院審結，認為機長和空姐雖在飯店訂了兩間房，無法證明當晚兩人是否睡同房，但兩人隱瞞雙方配偶單獨乘車遊玩、入住同一飯店，仍侵害配偶權，判空姐要賠30萬元。

正宮主張，她過去擔任空服員時，和小三是同班組員，和身為機長的丈夫曾多次3人一同執飛航勤務，小三知道兩人是夫妻。去年9月11日丈夫表示，12日因公司排定班表，他必須飛行貨機到美國阿拉斯加州，13日才會返台。她覺得丈夫形跡可疑，詢問過去仍在職的同事班表事宜，確定丈夫說謊，就決定尾隨蒐證。

正宮表示，她發現丈夫於清晨6點，就開車和小三在航空公司停車場會合，兩人一路南下到彰化鹿港天后宮、嘉義東石鄉漁港市集、台南高鐵站附近商店遊玩，並共同入住高雄一家飯店，已侵害她配偶權，要向小三求償100萬。。

全案審理時，小三雖坦承和人夫共同出遊，但辯稱訂了兩間房分開住，也各付各的房錢，兩人只是好朋友。

法官認為，人夫雖以自己的名義訂了兩間房，但兩人隱瞞各自的配偶，單獨共乘一車一路南下遊玩，挽手步行，再入住同一家飯店，即便無法證實兩人是否同房睡，也是不便與配偶啟齒之事，難認兩人只是基於一般情誼共遊。審酌人妻婚後為家庭主婦，小三仍是空服員等情，判小三要賠30萬元。全案還可上訴。

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