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社會 社會焦點 保障人權

校園不倫！教務主任搞上新婚女師：娶妳贖罪　出浴濕照讓人夫崩潰

▲▼洗澡,情侶,共浴,鴛鴦浴,浴室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫在妻子手機內見到出浴照心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫發現，新婚才7個月的妻子態度突然變得冷淡，一查才發現，擔任的老師妻子竟與同校教務主任發生婚外情，手機內還有親密照片，讓他大受打擊決定提告。橋頭地方法院審理過後，判教務主任應賠償人夫30萬元，可上訴。

擔任外商採購主管的人夫主張，與妻子於2022年1月底結婚，2022年8月間發現妻子態度突然轉為冷淡，且行徑可疑，經質問之後才發現，妻子與學校的教務主任發展出不倫戀，2人間有不少親密對話，在外毫不避諱地擁抱、摟腰，妻子手機裡甚至還有剛一張剛洗完澡，教務主任與妻子大腿以下赤裸的照片。

人夫得知姦情後大受打擊，情緒激動、心神渙散，須前往身心診所就醫，事發至今還需要服用抗憂鬱及安眠等藥物，他認為，教務主任為人師表應該以身作則， 決定向教務主任提告求償120萬元。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲教務主任否認與新婚女師發展不倫戀，手機對話打腫臉。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

教務主任則辯稱，與人妻同在教務處任職才會比較熟識，因人妻的教育熱忱、心繫教育活動推展，與人夫不同，夫妻時常發生爭執，他與人妻因業務上接觸合作，下班後相約打球，閒暇時聊生活，遇到生活困境時成為彼此情緒宣洩的對象。

教務主任稱，在聊天過程中曾有牽手動作，在難過之餘偶有相擁而泣，並非在外互相擁抱摟腰，表示是人夫與人妻在生活常有摩擦、觀念不同，才造成人妻態度冷淡，並非完全都是他造成的，另外，人夫指控的赤裸照，他回應，人妻當時是穿著長版運動服及短褲，2人均衣衫完整，並強調，若因他與人妻逾越普通朋友分際，造成人夫精神痛苦，他感到非常抱歉，願意為此與人夫當面對話溝通。

但橋頭地方法院勘驗教務主任與人妻的對話發現，內容包括「欠XX一個戒指」、「寶貝你要撐住喔」、「我也真的想離開跟妳在一起」、「娶妳贖罪」，手機內的照片可見，人妻頭蓋白色毛巾、頭髮濕潤，上半身著藍色短袖上衣，大腿以下赤裸，該照片右下角可見另一人的腳部膝蓋，不採信教務主任的說詞，判他應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。

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