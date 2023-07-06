新婚妻才懷孕　夫偷吃前女同事！上癮喊「找機會再來」鹹濕對話曝

▲「新婚妻懷孕」人夫憋不住偷吃前女同事，她翻鹹濕情話崩潰。（圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

一名陳姓人妻與老公新婚才短短半年，不料老公就趁她懷孕期間出軌，與前同事謝姓女子發生性關係，還互相傳送鹹濕情話「你的奶也變大了」、「吸的好爽」、「你就只能一次」等語，她發現後氣得向謝女提告。橋頭地方法院日前審理後，判處謝女必須賠償陳女18萬元精神慰撫金。

根據判決書指出，陳女表示，她2022年5月與老公結婚，新婚不久就順利懷孕，不料半年後她意外發現，老公與前同事謝女發生婚外情，甚至互傳鹹濕情話與性器官的照片，認為謝女侵害他的配偶權，導致她精神飽受折磨，決定對謝女提告，求償50萬元精神撫慰金。

陳女出庭時拿出老公與謝女的Line對話紀錄作證，對話內容包含「我當人夫後，是不是就沒幹你的門票了」、「老婆有沒有查勤」、「那天有沒有讓你失望」、「找機會可以在來，你的奶也變大了，吸的好爽」、「親愛的不能愛上別人喔」、「那你還不厲害一點」等語。

▲法官審理時，Line對話紀錄、雙方證詞，不採信謝女辯詞。（圖／記者曾筠淇攝）

針對陳女的指控，謝女出庭時辯稱，她與陳女的老公只是6年前的同事，多數對話內容均是在回憶往事，且她現在的工作是由陳女的老公介紹，對方多次口頭要求回報，甚至索求親密關係以為回饋，她基於人情壓力才會回覆，否認有與陳女的老公發生性關係。

對此，高雄橋頭地方法院日前審理案情，根據Line對話紀錄、雙方證詞，認定謝女與陳夫確實有發生性行為，謝女所辯實為臨訟卸責之詞，非可採信，謝女明知陳夫已婚身分，仍與陳夫發生親密關係，侵害陳女配偶權，審酌後判處謝女必須賠償陳女18萬元，全案可上訴。