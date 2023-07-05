正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

▲這名護士懷孕7個月發現丈夫有了新的女友 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名護士懷有7個月身孕，未料腹中女兒都還沒出生，就意外發現丈夫有了新歡，儘管對於老公的背叛感到痛心，但她仍選擇堅守崗位持續輪班，同時經營一間肉丸店，補貼收入迎接孩子出世。她的故事觸動不少網友心弦，許多人紛紛給予她支持。

Thaiger報導，這名護士在偶然情況下，發現丈夫已經有了新的女友，對方正是她曾經懷疑過的那個人，但當時老公否認與此人有任何關係。

「我覺得我一直都是個傻瓜」，護士透露，「我的孩子還沒有出生，但孩子父親已經有了新的女朋友……我和我的孩子祝你們幸福。」儘管丈夫的背叛讓她著實感到心痛，但仍決心撫養即將出生的孩子，且在女兒出生前，會繼續輪班、賣烤肉丸來貼補收入。

護士透過TikTok分享她的故事，在消息傳開後，許多網友紛紛讚揚她的堅韌，也願意支持她的肉丸店。