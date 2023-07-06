關山警結合金融機構　實施「防搶暨攔截圍捕演練」

▲關警結合關山鎮農會信用合作部實施「防搶暨攔截圍捕演練」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局偵查隊及關山派出所，為提升金融機構行員警覺心與熟悉通報程序，於5日14時30分許，結合關山鎮農會信用合作部實施「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」及與農會組成「打詐團」。該農會信用部主任陳娟宏表示，將持續注意可疑人事物，若有神色慌張的民眾，或是異常大筆匯提款，將通報警察前來協助處置，避免民眾遭詐騙所害，與警共同守護民眾財物安全。

暑假到來，整個縱谷地區因「2023台灣國際熱氣球嘉年華」活動而受惠，各商家人潮滿滿、財源廣進，所以到金融機構存款機會大增。台東縣警察局刑警大隊有鑑於此，於5日14時30分許，假關山鎮農會實施「防搶暨攔截圍捕演練」，以提升行員警覺心及熟悉通報SOP程序。

演練一開始由1名警察所扮演的搶匪，戴著全罩式頭罩，持手槍進入農會信用部大廳，高舉手槍大喊搶劫，與此同時躲在辦公桌下的行員，假意拿起抽屜內的現金，趁空檔機警的按下「警急通報鈕」報案！關山分局接獲報案後，派遣關山派出所員警等警力趕赴現場，除採證外並通報線上警力實施攔截圍捕。

根據搶匪行駛路線，員警於月眉路段設置攔截點，並備有雞爪釘防止車輛脫逃。期間員警利用車陣將通報車輛攔停，搶匪眼見手持盾牌、頭戴防彈頭盔及裝備精良的優勢警力，遂停車並依警方指示下車高舉雙手就逮。

關山警察分局表示，實施不定期金融機構「防搶暨攔截圍捕演練」，目的就是要員警及金融機構行員均能熟悉處理及報案流程，方能在最短時間內通報線上警力實施攔截圍捕，讓搶匪無所遁逃！另外為攔阻詐騙，也與金融機構組成「打詐團」，透過暢通的即時通報機制，期能在第一時間阻斷詐騙，讓民眾免受其害。