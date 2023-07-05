當了40年里長伯！　台東市陳嬰獲內政部長頒獎

▲內政部長林右昌頒發二等內政專業獎章給台東市東海里前里長陳嬰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



內政部「112年資深績優村（里）長、地方民意代表及民政人員表揚大會」，5日在台北市中油大樓辦理，其中，台東市東海里長陳嬰擔任里長工作超過40年且盡心盡力，獲得「二等內政專業獎章」，由內政部長林右昌親自頒獎表揚，另有2位里長獲得「特優村里長」、5位民政同仁獲得「績優民政人員」獎項，表現亮眼。

縣長饒慶鈴說明，台東市東海里前里長陳嬰獲頒「二等內政專業獎章」是非常難得的獎項，因需擔任民選地方公職人員40年以上，且對民政業務具有重大貢獻，還要由地方政府初審提報，經內政部審查核定才能獲得，資格條件相當嚴格。陳嬰里長40年來對於弱勢里民照顧及社區環境維護不遺餘力，以社區大小事為己任的態度，長久以來獲得里民好評，且連任10屆的里長，此次能夠獲內政部親自頒獎，地方上均與有榮焉，也期待有更多村里長未來能獲得內政專業獎章。

另外，也要特別恭賀台東市中正里里長吳佳真、成功鎮忠孝里里長陳文俊獲得「特優村里長」獎項殊榮。吳佳真堅守「里民的小事，就是我的大事」之信念，總是竭盡心力協助里民解決各項難題；陳文俊以原住民熱情豪邁好客的特質，誠懇熱切服務里民，2位里長都極獲地方肯定。



台東縣議會組員陳麗虹、成功鎮公所課長蔡協進、台東市公所課員陳俐廷、卑南鄉公所課員王煥真及達仁鄉公所課員王福辰均獲得「績優民政人員」獎項，均是民政服務年資5年以上，且對於民政工作有積極優良表現。