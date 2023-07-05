台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

▲台東縣政府舉辦縣內第一座旗艦型兒童特色公園啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府5日於台東縣立體育場舉辦縣內第一座旗艦型兒童特色公園─台東兒童運動公園啟用典禮，縣長饒慶鈴提到，很開心完成這座由孩子參與設計的兒童特色公園，讓大朋友及小朋友們在暑假就有玩樂放電的好去處，縣府也將重建體育場既有兒童遊戲區，打造為適合2-5歲的幼齡區遊戲場，預計暑假過後動工。

今日活動由小鯨魚非營利幼兒園開場表演，會場邀集台東大學、交通部鐵路管理局、台東縣議員、台東市長陳銘風及社團法人台灣還我特色公園行動聯盟、眼底城事及上百位民眾共襄盛舉。饒慶鈴表示，「台東需要一座有特色的兒童公園」，感謝台東大學、台東市公所及交通部鐵路管理局提供土地，讓縣府能在台東市的核心區完成旗艦型兒童遊戲場。

饒慶鈴也提到，縣府將加碼經費重建體育場既有兒童遊戲區為適合2-5歲的幼齡區遊戲場，將在暑假過後開始動工，待完工後台東縣立體育場未來將有2處兒童遊戲場。縣府也將與鄉鎮公所合作，至115年將陸續新建及改建台東公園極限運動場等13座兒童遊戲場，全縣合計17座，下一處旗艦型兒童遊戲場將在台東森林公園，請大家拭目以待。