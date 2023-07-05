暑期離島「撿」塑活動開跑　10個廢塑膠容器可兌換禮品

▲暑期離島「撿」塑活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為減少島上塑膠污染，台東縣環境保護局舉行「由你撿塑，島嶼無塑」活動，7至8月每週五上午10時至12時在綠島鄉公所、7月15日上午10時至12時在蘭嶼「蘭恩文教基金會」音樂節，共計有9場次，民眾只要在島上撿取1號(PET)或5號(PP) 廢塑膠容器達10個，並將廢塑膠容器帶到活動現場，經工作人員確認後即可兌換宣導品，一人限領一份，數量有限。

台東縣環保局說明，台東目前已邁入暑假離島旅遊觀光旺季，大量遊客帶來龐大的經濟效益，隨之而來的是超出負荷的垃圾量，常常造成當地生態環境髒亂，環保局希望透過「由你撿塑，島嶼無塑」活動，鼓勵民眾共同維護美麗的島嶼自然風光，透過拾取島上1號(PET)或5號(PP)廢塑膠容器達10個，帶到宣導活動攤位，經工作人員確認回收標誌並進行分類宣導，即可獲得活動宣導品。

環保局進一步表示，活動攤位同時也有循環杯租賃活動，歡迎大家來租借使用，使用完畢後可至島上任一環保杯借還站進行歸還，目前於綠島設置環保杯借還站5處(綠島鄉公所、綠島遊客中心、7-11超商綠島門市、叮哥茶飲-綠島店、新天地免稅商店)，蘭嶼設置有4處(7-11超商東清灣門市、7-11超商蘭嶼門市、叮哥茶飲-蘭嶼門市、蘭嶼鄉公所)。

環保局呼籲，此次特別辦理「由你撿塑，島嶼無塑」活動，希望可以透過活動的渲染力及推廣，讓島嶼旅遊朝低碳環保更進一步，實質幫助島上自然環境維護，請勿帶自家回收垃圾至攤位兌換，同時鼓勵民眾邀請身邊親朋好友一同參與，維護離島美麗的環境。