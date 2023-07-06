海基會帶陸生訪原鄉部落　搭建陸生交流平台

▲海基會帶陸生參訪烏來福山部落。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／綜合報導

海基會5日在新北市烏來區舉辦「遇見德拉蘭部落」陸生烏來參訪活動，邀請來自全台各地大專院校34名陸生參加。海基會副秘書長蔡孟君表示，將持續瞭解陸生反饋相關的問題，為陸生打造更友善的學習與生活環境。

本次參訪活動安排陸生走訪烏來福山部落，漫步「大羅蘭」水圳步道及蝴蝶公園，拜訪李茂岸聚落，並進行獵人生活體驗等活動，讓陸生深度認識原民部落文化及環境保育，同時體驗射箭、獵徑陷阱等森林智慧，深度感受福山部落在地的原民自然風情。

海基會副秘書長蔡孟君於活動中表示，本會自2016年舉辦陸生參訪活動以來，都能感受到陸生的熱情與支持，「服務」是本會成立的宗旨之一，海基會將持續瞭解陸生反饋相關的問題，為陸生打造更友善的學習與生活環境。

一日參訪活動下來，來自北中南各地的陸生們深度交流，其中一位在北部求學的廣東陸生表示，「來台灣將近10年，覺得自己已經是個台北人」

另名來自福建的陸生則說，「來台多年大多是打卡式的旅遊，這次能深入部落，與部落族人互動，瞭解台灣原住民文化，將是畢業前最珍貴的記憶」。

本次活動也邀請了視障陸生共同參與，該生即將在台完成學業，在台就學期間，深刻的感受到台灣社會對於視障生的友善與關懷，即使離開校園，也都有熱心的路人提供協助。他表示，這是第一次參加海基會參訪活動，感覺自己身歷了五感體驗，其中的一感是「勇敢」，而活動中提供協助的同學也是「勇敢」。