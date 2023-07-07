聲援MeToo控訴人！婦團成立「律師後援團」　2專線免費助被害者

▲為了聲援MeToo控訴人，婦團成立「律師後援團」免費協助被害人。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

黑人告大牙事件恐引發寒蟬效應，婦女團體為了支持性騷及性侵事件控訴人，免於受誹謗、妨害名譽等法律訴訟的威脅和二度傷害，如今結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，組成「律師後援團」，目前成員超過40人，今（7）日公布「控訴人後援專線」、「雇主諮詢專線」2個專線，提供免費協助，期望接住被害人，也營造無歧視與騷擾的職場環境。

在#MeToo浪潮湧現前，婦女團體就曾召開記者會，宣示會做當事人的後盾，包括勵馨基金會、婦女救援基金會等團體，都有公開的諮詢專線，讓遭受性騷的當事人可以尋求社工協助、心理諮商與法律諮詢。同時在這個月以來，積極參與各種修法提案的討論，促成性平三法的修改。

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不過，近來有些控訴人在提出控訴後，卻遭到被控訴者以提告誹謗、妨害名譽等法律手段威脅，未來勢必涉及更複雜冗長的法律程序，因此婦女團體認為，需要給予更實質的法律援助。

除了原先長期協助各婦女團體提供法律諮詢的公益律師外，也結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會的力量，號召更多律師，成為控訴人的後盾，目前已有超過40位律師加入「律師後援團」的行列。

▲目前已有超過40位律師加入「律師後援團」的行列，也持續號召更多律師加入。（圖／記者林育綾攝）

台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯表示，MeToo控訴者是以揭露自身隱私、承擔各界眼光與壓力的勇氣來尋求正義，為了避免與減少未來其他人繼續受到同一加害者的騷擾和侵犯。為了讓#MeToo的動能可以持續，讓受害者不要淪為孤獨的被告，婦團看見控訴者法律援助的需要，因此發動組成律師後援團，讓受害人不要因為擔心被對方反告的威脅，而選擇噤聲。

長期關心與協助性暴力受害者的「勵馨基金會」執行長王玥好表示，勵馨原本就設有性騷擾諮詢專線，提供受騷擾者相關諮詢與協助，現在這個專線將作為婦團法律後援的轉介窗口，如有因為MeToo而遭到對方法律告訴的控訴人，可撥打(02)8911-5595，尋求安排後援團律師的免費協助。

長期推動婦女權益的前立委尤美女指出，雖然我國在婦女團體的努力下，早在20年前就訂定了性別工作平等法，規範雇主防治職場性騷擾的責任，但從這波MeToo看見，許多雇主或主管並沒有積極推動防治性騷擾的組織文化，甚至因為接受申訴時的回應或程序不當，造成當事人的二度傷害。因此她肯定這次婦團成立了雇主諮詢專線，讓企業內部進行性平規範與文化的改造，這是企業落實ESG的社會責任和公司治理很重要的一塊。

「婦女新知基金會」秘書長覃玉蓉提到，儘管法律規範與申訴制度都存在，勞動部調查卻顯示，直到去年仍有將近8成的職場性騷擾當事人沒有申訴。據多年觀察，很多時候雇主或負責人的相關知能與敏感度不足，而性騷擾防治相關教育訓練、申訴處理資源從來沒有到位，致使制度難以受到信任。

她認為，制度若要起作用，職場主事者必須普遍了解防治性騷擾的重要性與務實作法，婦團因此特別成立雇主專線，進行教育訓練及申訴調查資源媒合；同時呼籲政府，也要在此積極投入資源，不但要性騷擾零容忍，更要性騷擾自始不發生。

▲婦團成立「控訴人後援專線」，免費協助因為#MeToo事件而被告的控訴人。（圖／記者林育綾攝）



高雄市婦女新知協會理事長杜海容表示，「以訟止爭」是這波MeToo運動「最不好的示範」，對當事女性也造成龐大精神與經濟壓力。高雄婦女新知提供在地免費法律諮詢近20年，MeToo浪潮開啟後，關於性騷擾、性侵害案件諮詢數量均有明顯增長。

因此，高雄新知共同發起這次活動，並邀請至少10位高雄在地律師加入律師團，將聲援受害者的力量能延伸到南台灣。目前北、中、南區都有在地組織及律師群可提供後援，未來也將視南台灣民眾的需求，擴大提供法律諮詢的量能。

婦團表示，其實很多被害人在這波MeToo發文，並不是想攻擊當時的加害者，只是想訴說出自己的經歷，並期望不要有更多人受到傷害。因此成立後援專線，除了接住被害人的情緒，必要時也提供法律資源；更呼籲政府也能在這方面有更多支持。

▲企業諮詢專線提供雇主、負責人諮詢，營造無歧視、無騷擾的職場環境。（圖／記者林育綾攝）

「控訴人後援專線」：(02)8911-5595，免費協助因為#MeToo事件而被告的控訴人。

「雇主諮詢專線」：(02)2388-3619，媒合專業講師、律師協助，營造無歧視、無騷擾的職場環境。