女兒被性侵⋯家長「勸隱瞞」恐釀二度傷害！婦團：後果更嚴重

▲許多性暴力事件中，被害人家長要求隱瞞，往往造成更嚴重的二度傷害。（示意圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

謝姓藝術家近來遭控曾性侵13歲未成年少女，而被害人的母親當時也要她「隱瞞」，答應日後報仇。婦女團體表示，其實這種要求隱瞞的案例非常多，有些情況是家長重視「貞操」、「名聲」，或跟加害人之間有利益依賴關係，擔心鬥不過加害人；可是一旦當大人更看重這些外在事物時，往往就難以保護孩子，對被害者造成更大的二度傷害。

台灣 #MeToo運動事件中很多有「權力不對等」關係，一名梁姓藝術工作者日前指控，謝姓藝術家23年前將她收為乾女兒，後續卻對才剛國小畢業的她性侵、強拍裸照、摸胸等。她表示，當時向媽媽坦白時，媽媽要她隱瞞，別告訴繼父，理由是怕他受不了，並承諾一定會為女兒報仇。

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梁女當時同意媽媽的想法，也渴望守護家庭；但後續母親卻不知道，謝姓藝術家竟持續騷擾梁女直到高中，而梁女為了保護兩個妹妹也選擇隱忍。針對網友近日對母親的指控，梁說，「我媽媽並不知道我到高中時期都一直保持著私下讓謝OO撫摸我胸部和陰部的關係。因為當時兩個妹妹不知情年紀小，只能說她有她的戰場；我有我的煉獄。」

對此，勵馨基金會執行長王玥好受訪提到，其實這樣的案例有很多，有一種情況是家長顧慮名聲問題。她曾遇過一位遭到性侵害的被害人才國小3、4年級，媽媽卻對女童說「你這樣以後怎麼嫁得出去！」讓她也很吃驚，媽媽第一時間竟然不是先保護小孩，而是對這麼小的小孩說這樣的話，想到這麼久遠以後嫁不嫁得出去的問題，顯見這樣的家長有貞操、名聲的迷思。

▲有家長得知孩子受到性暴力後，因為「怕丟臉」反而責怪孩子。（示意圖／視覺中國CFP）

王玥好表示，她理解家長「怕丟臉」的思維，可能是明白這個社會氛圍會質疑被害人，因此試圖隱瞞，某程度來說也是在保護被害人；但根據她接觸許多個案理解到，很多被害人遇到這樣的情形時，往往會認為「父母沒保護好自己」，感受到家長重視外頭的名聲勝過自己。

尤其如果加害者是知名人士、有權勢者，或與他們之間有利益關係，家長為了維繫關係而要求隱瞞，在孩子眼裡看來，仍會覺得自己是「被犧牲的一方」。這對被害者來說是很大的「二度傷害」，甚至會釀成加害者在往後持續加害，等於「保護體制沒發揮作用」，帶來的傷害往往更嚴重。

針對梁女的媽媽遭到網友炎上，王玥好認為，其實一件事能從很多角度來看，如果站在女兒的立場，會感到向媽媽求救卻無效；不過從社會大環境的角度來看，這位媽媽也是社會文化影響下的結果。

她強調，所有性暴力犯罪中，最該譴責的仍然是加害者，然而保護者為何失靈？為何整個社會氛圍是如此？每個人也該深思。當加害者有名聲地位，被害人的家長很可能擔心會「鬥不過對方」，擔憂揭露出來後，整個家庭都招架不住，因此選擇隱忍。

不過在很多個案中，她看到很多被害者期待家人能為自己「再勇敢一些」。王玥好說，曾看過一個年僅5、6歲的被害人，對媽媽央求，「可不可以半夜用棉被包住，我們一起跑出去好不好？」當她聽到這個微小的呼救時，也十分於心不忍，被害者是如此懇求媽媽保護自己，但有很多媽媽在社會上也處於弱勢地位，甚至在經濟上需要依賴加害人，恐懼鬥不過加害人。

透過MeToo運動，婦團最希望看見這樣的文化氛圍也能被鬆動，除了希望不要有加害者外，也盼望人們不要因為名聲、怕丟臉等，對被害人造成二度傷害。

王玥好說，面對這樣的個案，勵馨通常會讓被害人與家人都接受心理諮商輔導，把「重要他人」一併納入服務對象。因為這些人才是真正跟被害人生活在一起的人，公益團體頂多一周一次諮商，如果身邊的人沒有一起輔導，很容易在協助過程中發生「走一步，退三步」的情況，那麼婦團協助的速度永遠都追不上。