反被認證豬哥！情報學校男學員被控性騷　退訓後提告求償150萬

▲謝姓男子不滿在軍事情報學校受訓，被1名女學員指控摸臀、盯胸等學校認性騷擾成立，他慘遭議論選擇退訓，憤而對女學員求償150萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

被認證的豬哥！謝姓男子不滿進入軍事情報學校受訓時，被1名林姓女學員指控摸臀、盯胸，後來學校申訴認定性騷擾成立，慘遭退訓後返回部隊服役時，又被同袍側目非議，只好退役遠離流言蜚語。他自認精神受到極大通苦，向林女提告求償150萬，士林法院日前判決出爐。

謝姓男子提告主張，他與林女2019年9月9日進入軍事情報學校受訓，因軍校紀律嚴明，雙方受訓期間並無特別互通，豈料，2020年7月26日林女卻提出性騷擾申訴，不實指控他從入伍起在校就讀期間，多次包含入伍訓、山訓、學年訓期間服裝日及攝影課程，對她實施肢體碰觸，學校同年8月14日申訴審議決定書、12月11日修正申訴審議決定書，認定性騷擾成立。

謝男接著說，他不服提起再申訴，仍遭北市政府決議再申訴無理由，學校在2020年8月14日記大過1次、同年8月18日要求退訓並調職，但他在申訴案調查期間、退訓後返回部隊服役，卻遭同袍側目非議，只好在服役期滿選擇退役，因此認為林女明知所述不實，卻提申訴，是出自故意，因此造成他被記大過、退訓，受有精神上痛苦，因此請求150萬元賠償。

▲軍事情報學校爆學員性騷。（示意圖／視覺中國CFP）

林女表示，謝男入伍訓期間常以肢體觸碰其背部、肩部、手部及臀部等部位，她感到不舒服，多次向長官反應，長官也私下告誡謝男應注意改善，甚至在服裝日對她比「大拇指」（此部份未被認定性騷擾），連上攝影課時，也被觸碰左臀部，教室內監視器全錄到。

林女強調，自己是為捍衛身體自主權提出申訴，在調查程序所為案發過程及主觀感受陳述，是為保護自身權利，並非專為侵害對方名譽，遑論謝男在受訓期間，曾多次與她及多名女學員發生不愉快互動經驗，經部隊施以勸誡並紀錄備查在案，故認應駁回聲請。

法官經查學校調查卷發現，林女申訴時提到，有次與其他隊員放置器材時，感覺被碰到右邊臀部，往回頭看到謝男以假裝跌倒的方式向前行走，甚至有名學員F女也指控，執行公差搬餐盤時，謝男跑到他面前以右手反手揮動她胸部，甚至在拿杯子時，被謝男以右手包覆其左手，當下感到不舒服且噁心。

法官認謝男在學校訪談中稱「也許是在行進間或是肢體上沒有很注意自己的行為」，因此可見謝男在軍事情報學校受訓時，確有未能注意與異性間身體界線，肢體觸碰間導致異性學員不快情形，足以佐證林女所申訴入伍訓爭議行為及山訓爭議行為為事實。

法官再經細看謝男被指控數次性騷擾申訴調查過程，不管是第一次學校申訴或修正申訴審議決定書，均認定謝男性騷擾成立，謝雖不服提再申訴，仍被北市府決議再申訴無理由而駁回其再申訴，故認林女申訴並非故意虛捏事實而為不實陳述，且林女依性騷擾防治法提出申訴，也無違反善良風俗，認謝男求償無理，判他敗訴。