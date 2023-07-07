藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相：我媽媽是更傷的

▲謝姓藝術家遭指控性侵，受害女母親去年在臉書上就曾公開譴責。（圖／翻攝臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

一名梁姓藝術工作者指控謝姓藝術家20年前將她收作乾女兒，後續卻對她性侵、強拍裸照，並表示當時向媽媽坦白時，媽媽要她別告訴爸爸，並承諾「我一定會為妳報仇」，其中媽媽「第一時間無情反應」也引起網友熱議，甚至湧進臉書留言痛批「妳女兒身上的傷，妳也有一份」，對此其母並無回應，反而是被害人護母留言緩頰「她是我媽媽一定是更傷的」。

梁女回憶，當時她向媽媽求救時，媽媽第一反應是「妳是不是在說謊？妳是在為妳的爛成績找藉口吧？」她傷心欲絕地說「我說的都是實話」，但媽媽卻要她隱瞞爸爸，理由是怕他受不了，並承諾一定會為女兒報仇。

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梁女同意媽媽的想法，「因為我爸雖然是我和我大妹的繼父，但他對我們的關愛和付出比我兩歲時酗酒家暴的生父要多得太多太多太多。我想保護他，我想守住我們的家。」

▲▼不少網友湧入受害女媽媽臉書氣憤留言。（圖／翻攝臉書）

對於媽媽第一時間質疑女兒的指控，甚至隱瞞爸爸的決定，也讓其母臉書灌入不少憤怒留言，「妳這個媽媽也不對」、「和侵犯女兒的加害者合夥開餐廳，是什麼感覺？」對此，梁女也回應「關於這些我們早就道歉和好了」，並還原真相，「我媽媽並不知道我到高中時期都一直保持著私下讓謝OO撫摸我胸部和陰部的關係。因為當時兩個妹妹不知情年紀小，只能說她有她的戰場；我有我的煉獄。」

針對網友的質問，梁女也在留言串中解釋，「她試圖用最快速的時間壯大自己保護我們。這些年要是沒有她的愛護我早就又痛又癢整個翁星（為台語往生之意）了」，也無奈地說，「看到大家來罵我媽媽，我五觀都不正常了」。

▲謝姓藝術家遭控性侵23小時後，關臉書神隱。（圖／翻攝臉書）

回顧整起事件，受害梁女5日在臉書發文揭露，她12歲在長輩介紹下成為謝姓藝術家的乾女兒，對方讓她住進工作室的小房間，她第一天睡在那就被謝男用生殖器磨擦大腿，在她13歲時某天，謝男說小房間太熱，要她上樓吹冷氣，當晚就被性侵得逞，後來她搬回家住，但害怕謝男會傷害自己的妹妹，一直保持著私下讓他摸胸、討陰毛、配合拍裸照等行徑，一切直到她高中才結束。

梁女的母親暱稱「阿嬌」也在6日轉發女兒的貼文，痛罵「你該出來受死了！畜生」。實際上阿嬌去年就曾經在臉書公開指名道姓揭發其犯行，不但燒其作品，指出「攝影界的禽畜-誘姦未成年少女」並稱擁有謝拍的裸照，還說「復仇記 即將展開」。

該起MeToo事件被揭發後，謝男已將個人臉書關閉，目前未對此事做出回應。《鏡週刊》人物組副總編王錦華則透露，謝男傳訊息給她，不斷重覆「我沒有」。