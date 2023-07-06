好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人拿了又放回去！他一看：很87

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文表示，日前他去好市多時，注意到養樂多40瓶只要87元，只是價格明明相當便宜，卻有很多客人才剛拿又放回去。後來他定睛一看，才發現有效日期只到7月6日，讓他覺得很「87」。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他4日到嘉義店買特價的蝦排，結果發現很多人都帶了一組養樂多，才知道養樂多也大特價，40瓶只要87元。

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由於價格實在太優惠，因此原PO馬上拿了一組，但是，他隨即卻見不少人把養樂多放回去、不買了。這時他仔細看了看，發現養樂多的有效日期竟然只到7月6日，由於2天恐怕喝不完40瓶，於是他也將養樂多放回去。

▲養樂多。圖為資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「到7/6前，喝超過8罐就划算了，是在驚嚇什麼」、「我也是，帶了一組回去之後發現只剩3天，但是懶得回去退了，於是3天喝完40瓶」、「我前幾天去南崁店的，保存期限到7/7而已，然後特價時間到7/6」、「我是有挖到7/9到期的」、「做生意的就賺到了」、「飲料店應該可以消很快」、「太晚看到了，不然買去請同事喝，一人一罐馬上消失」。

還有網友表示，「可以冷凍呀！變冰好吃」、「我昨天有去搬，效期到7/7，一瓶2元不用計較太多，買回來直接丟冷凍」、「冰冷凍啊」。只是根據「台灣養樂多」分享的影片，若把養樂多拿去冷凍，「可能會發生液體膨脹、容器破損、內容液外洩的情況」，所以不建議冷凍。

此外，也有網友注意到價格尾數，「價格尾數7的都是即期品」、「金額尾數有7代表有效期限快到」。過去有一說法是，好市多商品標價尾數若為「7」，很可能就是出清價；至於「#」、「^」則代表買氣仍要再觀察。

對此，好市多亞太區總裁張嗣漢先前在廣播節目《欸！我說到哪裡了？》接受專訪時，被主持人王偉忠詢問，若標價牌上尾數為「7」是不是代表最後價格？張嗣漢聽聞後大笑，並否認該傳聞；不過他透露，當標牌價出現「*」的星型符號，即代表該商品售完就沒有了。