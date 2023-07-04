好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

▲美式賣場好市多（Costco）販售的牛奶CP值相當高，是大家的推車裡經常看到的品項。（示意圖）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）販售的牛奶CP值相當高，是大家的推車裡經常看到的品項，不過有網友提醒，今（4）日在桃園南崁賣場選購牛奶時，遇到一名「捏奶怪客」，對每一罐牛奶，用手用力捏擠，沒想到對方還嗆他說「這樣不行嗎？」

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，今天在桃園南崁賣場選購牛奶時，有一位中年男子，一直從箱子裡拿出每一罐牛奶，用手用力捏擠，挑了非常久，他看不下去，就直接抓了一箱牛奶，走出冷藏區，跟太太與孩子會合，太太問說怎麼那麼久，他就說「剛剛有個沒水準的人，把每一罐牛奶都拿出來用力捏，這樣挑選，超沒水準的。」

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原po接著表示，「沒想到那個人一直在我身後，他有聽到，就對我嗆說『這樣不行嗎？』我就說『當然不行，憑什麼要別人購買你用力捏過的牛奶？真是沒水準。』然後他就朝我太太與孩子方向衝過去，我立刻用手擋住，交代太太趕緊離開，不要理會有病的人。」後來那名中年男子開始無限碎碎念，他為了保護太太與女兒的安全，趕緊護著遠離。

▲有網友在桃園南崁賣場選購牛奶時，遇到一名「捏奶怪客」，對每一罐牛奶，用手用力捏擠。（翻攝臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

網友看了也撻伐，「還有那個臉說這樣不行嗎？廢話當然不行啊」、「為何挑選牛奶需要擠壓？還是他挑乳牛？」「真的沒有水平！也是不喜歡有人玩水果」、「不懂？捏水果還可以理解…捏牛奶的目的是？」「頂多看日期，不知為何要捏」、「看來他比較適合去擠牛奶」、「我也不想買人家擠捏過的牛奶」。

也有網友提到水果區也常出現奧客行徑，「見義勇為的人現在太少了，沒水準的人區域最多在水果區域」、「水果真的很糟糕～之前我看過有許多人在那偷換水果後就再也不買了～小換大～這種行為真的讓人無言」、「拿二箱奇異果再挑成一箱的也很沒水準」。

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