下藥性侵酒店妹！完事後換手　2男判刑定讞

▲2名男子下藥性侵酒店女，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

梁姓男子與林姓友人相約於2019年間前往台北市中山區酒店消費，梁男對酒店妹小施（化名）趁機下藥，小施失去意識後遭梁男性侵得逞。梁男完事後，林男竟接手脫下小施內褲猥褻。最高法院審理後，將梁男判刑4年、林男判刑8月，全案定讞。

從事殯葬業的梁男與工地工人林男熟識，2人相約2019年12月間前往台北市中山區某酒店消費，梁男並點了小施坐檯。而後趁著小施不注意，梁男以先前求診取得、含有第三級毒品氟硝西泮（Flunitrazepam，俗稱FM2）成分的Modipanol藥錠，偷偷摻入小施的酒水中。而後玩遊戲讓小施喝下摻藥的酒精，小施逐漸出現嗜睡、肌肉無力、眩暈、頭痛、精神混亂、動作緩慢等狀況，最後倒在沙發上失去意識。這時梁男趁機性侵得逞。

梁男完事後，小施仍沒有意識癱軟在沙發上，這時林男見有機可乘，脫下小施的內褲，將小施抱到自己身上，讓小施面對面坐在自己的大腿上，趁機猥褻得逞。小施意識不清時，仍模模糊糊感覺到遭人侵犯；她清醒後報警、驗尿，檢查出FM2成分。檢警逮捕梁男、林男，並對2人提起公訴。

法院審理時，2人均否認犯罪。梁男否認下藥，辯稱當時幫小施擋酒，自己也醉倒在沙發上，中間發生什麼事情，完全不記得；僅坦承自己可能趁著小施意識不清乘機性交，並未下藥。至於林男也否認猥褻，辯稱當時鑰匙吊在腰間，可能因此碰到小施，小施才以為自己趁機吃豆腐；林男還說，小施昏睡後，自己也在她旁邊睡著，沒有猥褻行為。

一審法院不採信，將下藥的梁男重判有期徒刑8年，林男則判刑8月。案件上訴二審後，高等法院審理期間梁男與小施達成和解，高院因此改將梁男判刑4年，另外林男則維持相同刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。