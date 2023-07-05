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房東兒夜闖套房性侵美女房客！全身脫光衝進浴室：我非常愛妳

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲隋男覬覦小花的美貌，竟然深夜闖入套房性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名隋姓男子受到媽媽委託，保管出租套房的鑰匙，沒想到竟趁著女房客洗澡時闖入浴室，不斷上下其手、性侵得逞，嚇得女房客驗傷報警提告。士林地院審理後，依照侵入住宅強制猥褻罪，判隋男有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。

根據判決書內容，隋男住在某住宅5樓，因為媽媽有在出租房子，他受託保管6樓出租套房的公共鐵門鑰匙。沒想到隋男因為覬覦女房客小花（化名）的美貌，2022年9月某日深夜拿著鑰匙上樓，打開鐵門後，躲在小花租屋處窗邊的陽台躲藏。

由於當時房內沒人，隋男打算翻窗進入，這時小花正好回來，於是他打消了念頭，立即跑去公共浴室躲藏。時隔沒多久，隋男聽到了洗澡的水聲，於是再度跑出來，試探性轉動小花的門鎖，發現沒鎖以後，將全身衣物脫光，接著闖進房間，加上浴室門也沒鎖，他又順利打開，探頭窺視小花沐浴。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花當時正在洗澡，發現被人偷窺，嚇得當場尖叫，也試圖衝上前將門擋住。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小花正在洗澡，發現隋男偷窺，嚇得當場尖叫，並且試圖堵住浴室門，想要阻止對方進入，但因為力氣太小，還是被對方得逞。隋男接著關掉浴室電燈，一步步靠近縮在角落的小花，嘴裡喊著「非常愛妳、能不能親妳」，接著無視小花勸說強吻對方。

隋男食髓知味，將浴室的電燈打開，又入內朝小花靠近，對著小花上下其手。雖然小花奮力抵抗，但礙於體型劣勢，實在無法阻擋，只能不斷哀求，如果隨男離去，將不會報警，也不會告知房東這件事。

隋男聽到小花不會報警，於是離開了房間，小花也立即將門上鎖，並且向男友求助，直到男友報警後全案才曝光。士林地院法官認為，隋男為滿足一己私慾，不尊重他人的性自主決定權，趁著小花獨處、房門未上鎖時闖入，施行猥褻行為，導致小花受到極大的創傷。

不過，考量隋男被告後坦承犯行，且有和解意願，也當庭向小花道歉，法官認定犯後有悔意，衡量了學識、社會經濟地位後，依照侵入住宅強制猥褻罪，判隋男3年2個月有期徒刑。

 

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