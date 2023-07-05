貴婦畫家在SOGO百貨被絆倒破相！SOGO須賠償190萬元

▲「貴婦畫家」侯翠杏逛SOGO百貨被電線絆倒受傷，告贏SOGO獲賠償。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣知名貴婦畫家侯翠杏，2018年間在台北SOGO百貨內，遭櫃位間鋪設的臨時電源線絆倒，當場摔傷臉面被送醫急救，左膝更因半月板斷裂而開刀。畫家求償7百餘萬元，一審判SOGO須賠償366萬餘元，上訴二審後，高院改判准賠償190萬5709元。可上訴。

侯翠杏是東和鋼鐵創辦人之一侯正廷的女兒，家境富裕，大學時向李石樵等油畫名家學畫，又赴美取得環境藝術碩士學位，持續創作約50年，是國內知名油畫家，她的女兒廖英君是國內知名女高音，母女倆常現身時尚活動，也是購買精品的大戶，因此被稱為「貴婦畫家」。

而本案發生於2018年9月30日，侯女晚間至SOGO百貨忠孝館8樓家電用品區購物，卻被地上以壓條覆蓋且與地板顏色相近之延長電源線絆倒，當場破相，緊急送醫治療。侯女事後與SOGO百貨洽談賠償，最後她不滿SOGO百貨提出的條件，憤而提起民事訴訟，求償739萬餘元。一審法院審理後，判決SOGO百貨需與董事長黃晴雯等人連帶賠償183萬餘元，另外加上相同的懲罰性賠償金，總計判決SOGO須賠償366萬餘元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，5日做出改判。高院認為8樓家電課的黃姓課長，在設置橫越人行通道之延長電線時，不論有無包覆壓條或固定，均形成通道阻礙增加行人不慎踢絆之風險。另外也疏未做任何明顯警告標示，對事故之發生具有過失，必須賠償。另外也依照《消費者保護法》的規定，認定SOGO百貨違反營業場地避免危險發生之注意義務，也須賠償。

但高院也認為，侯女未注意行進間前方狀況，與有過失，其過失比例為50％；經過重新計算後，改認定SOGO百貨與黃姓課長，就本事故發生須連帶賠償95萬2,855元；另外加計懲罰性賠償金95萬2,854元，高院因此改判決SOGO百貨須賠償190萬5709元。此外，高院也認為依照SOGO百貨組織架構、業務執掌，以及現今公司由各部門負責專職事務與分層負責之管理機制，董事長黃晴雯無法直接監督8樓黃姓課長的作為，因此改判黃晴雯不需負擔賠償。本案可上訴。

▼「貴婦畫家」侯翠杏受傷害復健許久。（圖／記者黃哲民攝）