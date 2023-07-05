　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴婦畫家在SOGO百貨被絆倒破相！SOGO須賠償190萬元

▲▼「貴婦畫家」侯翠杏逛SOGO百貨被電線絆倒受傷，告贏SOGO獲183萬餘元懲罰性賠償。（圖／記者黃哲民攝）

▲「貴婦畫家」侯翠杏逛SOGO百貨被電線絆倒受傷，告贏SOGO獲賠償。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣知名貴婦畫家侯翠杏，2018年間在台北SOGO百貨內，遭櫃位間鋪設的臨時電源線絆倒，當場摔傷臉面被送醫急救，左膝更因半月板斷裂而開刀。畫家求償7百餘萬元，一審判SOGO須賠償366萬餘元，上訴二審後，高院改判准賠償190萬5709元。可上訴。

侯翠杏是東和鋼鐵創辦人之一侯正廷的女兒，家境富裕，大學時向李石樵等油畫名家學畫，又赴美取得環境藝術碩士學位，持續創作約50年，是國內知名油畫家，她的女兒廖英君是國內知名女高音，母女倆常現身時尚活動，也是購買精品的大戶，因此被稱為「貴婦畫家」。

而本案發生於2018年9月30日，侯女晚間至SOGO百貨忠孝館8樓家電用品區購物，卻被地上以壓條覆蓋且與地板顏色相近之延長電源線絆倒，當場破相，緊急送醫治療。侯女事後與SOGO百貨洽談賠償，最後她不滿SOGO百貨提出的條件，憤而提起民事訴訟，求償739萬餘元。一審法院審理後，判決SOGO百貨需與董事長黃晴雯等人連帶賠償183萬餘元，另外加上相同的懲罰性賠償金，總計判決SOGO須賠償366萬餘元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，5日做出改判。高院認為8樓家電課的黃姓課長，在設置橫越人行通道之延長電線時，不論有無包覆壓條或固定，均形成通道阻礙增加行人不慎踢絆之風險。另外也疏未做任何明顯警告標示，對事故之發生具有過失，必須賠償。另外也依照《消費者保護法》的規定，認定SOGO百貨違反營業場地避免危險發生之注意義務，也須賠償。

但高院也認為，侯女未注意行進間前方狀況，與有過失，其過失比例為50％；經過重新計算後，改認定SOGO百貨與黃姓課長，就本事故發生須連帶賠償95萬2,855元；另外加計懲罰性賠償金95萬2,854元，高院因此改判決SOGO百貨須賠償190萬5709元。此外，高院也認為依照SOGO百貨組織架構、業務執掌，以及現今公司由各部門負責專職事務與分層負責之管理機制，董事長黃晴雯無法直接監督8樓黃姓課長的作為，因此改判黃晴雯不需負擔賠償。本案可上訴。

▼「貴婦畫家」侯翠杏受傷害復健許久。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼「貴婦畫家」侯翠杏告贏SOGO獲判賠366萬餘元，聆判後受訪露出左膝手術後配戴的護具。（圖／記者黃哲民攝）

ET快訊
明「飆破38°C↑」　最熱範圍曝
快訊／小客車公墓旁自撞飛草叢　2人命危
鮮肉男星遭控「強壓硬上」！本人回應了
鬼金棒要漲了！老饕支持：照樣吃爆
快訊／大巨蛋工人不治身亡　北市勞動局要求局部停工
拳賽看點總整理！　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷
已婚演員強抱舌吻女學員！噁邀多次上摩鐵
李坤城兒開罵林靖恩！　不爽靠爸「像吸血鬼」：一輩子廢人
快訊／513、517大停電原因曝光　台電4人遭彈劾、送懲戒法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

門口電動機車起火狂燒！　澎湖「菊島五鮮上醬」老闆夫婦後門逃生

貴婦畫家在SOGO百貨被絆倒破相！SOGO須賠償190萬元

不滿遭電商平台冒名！　藝人王思佳怒告求償踢鐵板...理由曝光

主持人訓練班老師「教拍YT」　強抱舌吻女學員！強制猥褻判9月

史上最遠霸王車！桃園搭到台東...落跑不給1萬3車資　無良乘客慘了

燒門口木板...旁邊鐵皮屋整間沒了！　「一片焦黑」現場慘況曝

賣場狂偷24個麵包！　怪盜：有帶1千元就是不想付錢

喬200萬惹禍！男遭假車禍強押「剁雙掌丟溪」　8煞起訴求重判

快訊／高雄騎士疑闖紅燈遭小貨車攔腰撞　無呼吸心跳送醫搶救

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

門口電動機車起火狂燒！　澎湖「菊島五鮮上醬」老闆夫婦後門逃生

貴婦畫家在SOGO百貨被絆倒破相！SOGO須賠償190萬元

不滿遭電商平台冒名！　藝人王思佳怒告求償踢鐵板...理由曝光

主持人訓練班老師「教拍YT」　強抱舌吻女學員！強制猥褻判9月

史上最遠霸王車！桃園搭到台東...落跑不給1萬3車資　無良乘客慘了

燒門口木板...旁邊鐵皮屋整間沒了！　「一片焦黑」現場慘況曝

賣場狂偷24個麵包！　怪盜：有帶1千元就是不想付錢

喬200萬惹禍！男遭假車禍強押「剁雙掌丟溪」　8煞起訴求重判

快訊／高雄騎士疑闖紅燈遭小貨車攔腰撞　無呼吸心跳送醫搶救

侯友宜整合藍營也不會贏？　洪秀柱嘆：只要三腳督就會輸

全聯獨賣泰國「金枕頭榴槤冰棒」！小美冰淇淋聯名阪急麵包必嚐

日本環球「蜘蛛人驚魂歷險記」明年關閉　即起推復刻周邊、送貼紙

頭皮長痘痘「別再潤髮」　醫揭5消痘關鍵：流汗後用清水洗

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

不放棄網羅林書豪！高景炎：不想贏球的球隊才不爭取

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

社會熱門新聞

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

遭學長性侵崩潰輕生　放射科醫判6年

黑范夫妻告大牙求償千萬　法院分案

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

嘉義爸狠殺妻兒再自戕奪3命！　倖存8歲男童離開傷心地

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

昨日加班今日失業　雞湯塊大廠傳惡意解雇

炎亞綸案洩密風暴　北市警局撂重話

獨腿女等電梯挨罵！保全：殘障不代表一切

5億高中生命案啤酒罐有麻醉藥　中檢：受汙染導致

即／新竹男登馬崙山失蹤　八仙山十文溪底尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

台南角頭火拼2死　2主謀無期徒刑定讞

台南角頭火拼2死　2主謀無期徒刑定讞

台南安平地區2021年間爆發角頭火拼事件，王姓男子先遭人開車當街衝撞、砍殺致死，之後綽號「蝦米」的蔡姓角頭，持雙槍到另一名陳姓角頭家中開槍，殺害對方。蔡男一二審均遭判無期徒刑，另名曾姓共犯二審也被改判無期徒刑。案經上訴，最高法院審理後駁回上訴定讞。

李善植／第二戶限貸令恐違信賴保護原則

李善植／第二戶限貸令恐違信賴保護原則

鹹水雞達人遭前員工殺害　判刑定讞

鹹水雞達人遭前員工殺害　判刑定讞

辦案高手張道周　轉跑律師

辦案高手張道周　轉跑律師

騙扁小子黃琪施詐　判刑定讞

騙扁小子黃琪施詐　判刑定讞

關鍵字：

法律人權畫家貴婦絆倒二審SOGO電線高等法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面