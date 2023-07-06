馬偕醫樓梯間性侵學妹要關6年　她沒等到判決離世

記者黃翊婷／台北報導

女學生A指控在2021年間受到台北馬偕醫院王姓醫師性侵，雖然王男聲稱全程都沒有違反女方意願，但還是被檢方起訴；然而，A女還未等到正義伸張，就在法院審理期間選擇輕生。台北地院日前裁定，認為王男利用A女的信任並進行性侵害，事後卻毫無悔意，惡性重大，最終依強制性交罪判處6年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲A女指控受到王姓醫師性侵。（資料照／當事人提供）

回顧整起事件，A女2021年3月間透過臉書發文表示，就讀醫學大學時透過學生交友論壇認識一名王姓學長，對方年紀輕輕就成為主治醫師，兩人很聊得來，有一次她前往醫院看診，便抽空去找對方聊天，沒想到竟被帶到樓梯間性侵。

雖然王男（已婚）到案後坦承的確曾與A女在樓梯間發生性關係，但強調過程是「兩情相悅」。不過，檢方調查後發現，A女在案發前原本要與朋友一起跨年，後來表示「遇到不愉快的事情」作罷，函請台大進行精神鑑定，確認她的精神並無異常，說詞具有可信度，因此依照制性交罪起訴王男。

▲王男將A女帶到馬偕醫院某處樓梯間進行侵犯。圖為馬偕醫院。（圖／ETtoday資料照）

全案進入司法審理階段，王男仍堅稱沒有性侵，他表示，自己的確是透過網路結識A女，也有在事發當天相約見面聊天，並在樓梯間靠在一起看手機裡的照片，互相摟抱和隔著衣服愛撫，「但我並沒有做任何違反A女意願的妨害性自主行為。」

然而，A女卻在案件審理期間，選擇於2022年6月21日輕生，她生前曾證稱，是遭王男誘騙進入樓梯間，她已經明確表示「不要」，卻還是遭到性侵，甚至被強壓頭逼迫口交。

台北地院法官認為，A女和王男是透過網路結識，案發當天為首次見面，雙方並無仇隙或糾紛，而且此事涉及個人隱私、名節，A女沒有理由為此誣告，況且她的證述皆很明確、一致、無瑕疵，因此認定她的證詞具有可信度。

此外，A女的高中好友、當時的男友皆出庭證稱，曾聽聞A女傾訴遭到性侵的事情，而且情緒十分激動，就連接受警詢、偵訊時都屢次表示害怕、痛苦，不願意見到王男；加上經過醫院及心理諮商所檢測，確認A女在案發之後出現急性壓力反應、急性創傷後壓力症候群，最終法官認定王男犯罪事實明確。

法官指出，王男始終否認犯行，既未在A女生前獲得諒解，也沒有與女方的家屬達成和解，全然未見悔意，考量到他是以醫師專業獲取女方信任，再利用自己熟悉的環境性侵得逞，惡性重大，因此依強制性交罪判處6年有期徒刑，全案仍可上訴。

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