烏克蘭稱反攻有進展　ISW分析「烏軍戰略」：消耗俄軍人力裝備

▲烏克蘭東部巴赫姆特地區。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭高層國防官員表示,烏克蘭過去數日的反攻行動特別有成效。美國華府智庫「戰爭研究所」(ISW)分析,烏克蘭反攻戰略是在消耗俄羅斯軍隊及資源,並非重新奪回大片失土。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)4日指出,烏克蘭軍隊正在履行主要任務,針對俄羅斯部隊的人力、裝備、燃料庫、倉庫、軍用車、指揮所、砲兵與防空部隊進行最大程度破壞。不過他並未提供戰場上任何細節。

烏軍前線部隊發言人舍爾申(Valeriy Shershen)透露,烏軍已朝烏克蘭南部伯德揚斯克(Berdiansk)推進2公里。國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)指出,部隊正向城市巴赫姆特南翼推進,戰鬥激烈。俄羅斯方面尚未承認烏克蘭取得進展。

戰爭研究所在最新的分析報告提到,烏克蘭的戰略是以放慢收復失土的速度為代價,節省烏軍人力,同時一步步消耗俄羅斯軍隊的人力與裝備。

NEW: #Ukrainian forces appear to be focusing on creating an asymmetrical attrition gradient that conserves Ukrainian manpower at the cost of a slower rate of territorial gains, while gradually wearing down #Russian manpower and equipment. https://t.co/KzvP749pj5 pic.twitter.com/IkekBlFrN5