烏克蘭稱反攻有進展　ISW分析「烏軍戰略」：消耗俄軍人力裝備

▲烏克蘭東部巴赫姆特地區。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭高層國防官員表示，烏克蘭過去數日的反攻行動特別有成效。美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析，烏克蘭反攻戰略是在消耗俄羅斯軍隊及資源，並非重新奪回大片失土。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）4日指出，烏克蘭軍隊正在履行主要任務，針對俄羅斯部隊的人力、裝備、燃料庫、倉庫、軍用車、指揮所、砲兵與防空部隊進行最大程度破壞。不過他並未提供戰場上任何細節。

烏軍前線部隊發言人舍爾申（Valeriy Shershen）透露，烏軍已朝烏克蘭南部伯德揚斯克（Berdiansk）推進2公里。國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）指出，部隊正向城市巴赫姆特南翼推進，戰鬥激烈。俄羅斯方面尚未承認烏克蘭取得進展。

戰爭研究所在最新的分析報告提到，烏克蘭的戰略是以放慢收復失土的速度為代價，節省烏軍人力，同時一步步消耗俄羅斯軍隊的人力與裝備。