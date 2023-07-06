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還會更熱恐飆39℃　雨區擴大時間曝

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾外出要做好防曬工作。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

還會更熱，中央氣象局對18縣市發布「高溫資訊」！氣象專家吳德榮提醒，今日（6日）至周六，花東縱谷局部地區最高溫將推升至39度以上，為入夏以來最熱的一段時間；周日到下周三山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下周二、下周三部分平地才有午後雷陣雨的機率。

▼18縣市亮高溫燈號。（點圖可放大／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天太平洋高壓勢力比周三更強，天氣會再炎熱一些，除了新竹市及澎金馬高溫未達36度之外，其他各縣市均可能達36度以上，其中桃園以北及花東縱谷可能37度，台北市及花蓮縣甚至有機會出現局部38度，東南部則有焚風發生機率；由於環境水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有山區午後有零星短暫雷陣雨。

林定宜說，到周日前高壓偏強，天氣比較穩定，桃園以北及花東縱谷高溫可能37度以上，東南部可能有焚風，降雨只有午後山區有零星短暫雷陣雨；下周一、下周二高壓慢慢減弱，水氣稍增多，各地多雲到晴為主，午後雷陣雨機率較大。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，下周三台灣東南方海面水氣稍增多，迎風面東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強，花東縱谷因背風沉降加成，局部地區最高溫將推升至39度以上，為入夏以來最熱的一段時間。

吳德榮分析，周日至下周三西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍炎熱、紫外線強；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下周二、下周三部分平地才有午後雷陣雨的機率。

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