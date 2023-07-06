18縣市高溫警報！台東一早就飆37.9度　氣象局示警：午後會更熱

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局針對全台18縣市發布高溫資訊，各地都會出現36度以上高溫，尤其桃園以北、花蓮最熱，將有37度以上高溫，局部地區將超過38度，今早在台東縣長濱就出現37.9度高溫，預計中午過後還會越來越熱。

氣象局預報員官欣平表示，今日到周日是天氣最炎熱的時段，桃園以北、花東有37度以上高溫，局部地區超過38度，西半部、宜蘭也都會超過36度，全台像火烤一樣炎熱。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

氣象局發布高溫資訊，西南風影響，臺東縣地區已有焚風發生，今(6)日中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。臺北市地區、臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

基隆市地區、新北市地區、苗栗縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市地區、新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區有出現36度高溫的機率。

降雨方面，今日到周日的降雨量值非常少，下周一、二午後降雨逐漸增多，周二以後加上東南風影響，水氣會從東邊北上，東南部有局部降雨，午後在山區、西半部都會有局部短暫陣雨。