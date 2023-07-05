快訊／今熱爆「花蓮飆破39.1度」　17縣市高溫警報！

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，根據中央氣象局官網資料顯示，今日最高溫出現在花蓮縣安通山的39.1度，另外花蓮縣富源也有38.1度的高溫。氣象局已針對17縣市發布高溫資訊。

根據氣象局官網資料顯示，今日前五名高溫分別為花蓮縣安通山39.1度、花蓮縣富源38.1度、新北市雙溪37度、新北市金山37度、台南市北寮36.9度。

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氣象局表示，今(5)日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。