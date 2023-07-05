快訊／14縣市「高溫警報」飆破36°C↑！明天後將越來越熱

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

受到太平洋高壓增強影響，本周將是今年入夏以來最炎熱的一周，中央氣象局發布高溫資訊，全台14縣市今日都將出現36度以上高溫，另外明日起至周日還會更熱。

氣象局表示，西南風影響，臺東縣地區已有焚風發生，今(5)日白天屏東縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、臺南市地區、高雄市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

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氣象局建議，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

氣象局課長林秉煜表示，周四到周日將是最高溫的時段，超過35度的「紫爆」區域更廣，各地都有局部紫色的區域，不只白天溫度高，連晚上的溫度也偏高。此外午後降雨範圍也較小，雨量相當零星。