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嫁給有錢人！人妻遇「更有錢小王」淪陷後被甩　下跪道歉結局悽慘

村姑變貴婦！她遇「更有錢小王」秒淪陷　自曝超悽慘下場：代價比你想像還高

▲女子一夕間失去愛情、家庭與金錢。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT 

迷失在更虛幻糜爛的世界裡，最終人財家庭三失！越南有名女子日前自曝從村姑變貴婦，再從貴婦淪落到深宮怨婦的過程，她除自責不該一時意亂情迷背叛家庭，更希望大家千萬別出軌，因為「代價比你想像還高」。

據《docbao》報導，這名女子在臉書公開自己從村姑變貴婦，卻因為出軌失去愛情、家庭和金錢的遭遇。她原本只是平凡的農村女孩，但與前夫相遇後「一切都改變了」，對方不僅事業成功又富有，還非常有愛心與同理心，對家人更是充滿著愛，唯一可惜的是「他總是很忙，很少有屬於自己的時間」。

女子表示，兩人曾有段幾乎形影不離的時期，但「比我前夫更有錢」的小王，卻在前夫忙於工作、兩人少有互動的時候闖進她的世界，並讓她迷失在更奢華的世界裡，「他每天送禮物、派接送司機、不假思索為我花錢」。到後來，她連前夫整晚打來的電話都置之不理，完全沉浸在與小王的世界中。

未料，小王除了她還有其他女人，並拋棄了她，而前夫在「發現我做的一切後冷冷離開，比小王對我的態度更冷酷」，即使跪下道歉也挽不回。女子在失去一切的短短一周裡，蒼白乾癟到認不出鏡中的自己，彷彿那段逛街撒錢、瘋狂打扮、做spa、身上滿是口紅和香水味的日子不曾存在，「永遠不要外遇，因為它的代價比你想像得更龐大」。

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