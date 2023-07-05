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1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

女網友發文每天只有100飯錢，瘦到像骷髏。（示意圖／Unsplash）

▲女網友表示，因一天只有100元飯錢，導致她長期營養不良瘦到像骷髏。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

物價飆升、薪水不漲，近年來養小孩的成本也逐漸升高，越來越多人不敢生小孩。一名女網友發文自爆自己的生活經歷，家庭不富裕的她每天只有100塊錢餐費，連書都負擔不起，表示自己一直過著「活在一個比底層還底層的生活」，並強調「沒錢真的不要生小孩，活著對小孩來說每天都很痛苦。」

一名女網友在《Dcard》發文說明，媽媽是家庭主婦，只有爸爸在工作，而阿公阿嬤不認女網友是孫女，一天只有100塊錢吃飯，從小到大從未補習，才藝更是沒有學習的機會，由於和阿公阿嬤同住的關係，未能申請低收補助。

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原PO表示「我每天就100塊吃飯，早餐一包白吐司撐五天，午餐一碗白飯加一個菜 ，晚餐一碗白飯加小菜三樣50，有時候就加個肉罐頭。」維持到15歲的原PO，走出來像骷髏，並無奈說道「很羨慕朋友有錢可以社交，我連畢業旅行和校外教學都沒去過。」

網友們看完原PO的遭遇，很是同情並直呼「我可以請妳吃飯」、「我認為他爸媽不是真的沒錢，是不願為了孩子減少自己的開支」、「只能跟他們說你給我怎樣的水平養育我，我也只能用同樣的水平贍養你！」

原OP認為如果沒辦法負擔孩子的生活費、教育費和其他費用「拜託不要生下來，讓他們跟我一樣痛苦，不要覺得孩子可以窮養，對小孩來說每天都很痛苦。」不要為了一時開心，而忽略了孩子的成長。

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