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農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

現今講求科學辦案，但在辦案的過程中，有時也會出現難以解釋的事情。（示意圖／pixabay）

▲對某些曾經在辦案親身經歷過靈異事件的警官來說，「陰魂不散」並非虛言。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

現今講求科學辦案，但在辦案的過程中，有時也會出現難以解釋的事情。資深媒體人林裕豐指出，台南曾發生一起命案，警方當時在排列白骨時突狂風暴雨，直到小隊長講一句話後才放晴，更巧的是，「啪」一聲靜電一張白紙掉在白骨旁邊，裡面名字竟就是死者。

林裕豐在《震震有詞》提到，2018年台南發生一起命案，一名老農夫挖筍子，挖一挖居然發現白骨，報警後大家開始排列，想要從手骨、腳骨長度，推斷是男是女，結果突然之間烏雲密佈、狂風暴雨。

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小隊長見狀馬上說，「我們是來幫你的，你有冤屈我們知道，如果你希望我們幫你破案的話，你要讓我們可以好好的辦案。」同時小隊長也去拜附近的鄭成功廟，希望神明可以幫忙這個案子。

林裕豐表示，說也奇怪，講完之後馬上放晴，且在翻看鄰近地區失蹤人口時，突然「啪」一聲靜電，紙掉在白骨旁邊，拿起來看是一名40多歲的外籍配偶，結果比對後屍體真的是她。

林裕豐透露，員警之後上門詢問死者丈夫，沒想到對方態度相當兇，稱「老婆跟別人跑了」，而過程中，7歲女兒一直探頭出來看，讓他們驚覺有異狀；員警等到死者丈夫離開後，在阿嬤的陪同下詢問，小女孩才說出，爸爸媽媽在車上吵架，接著爸爸拿棍子打媽媽，之後他們就回家了，附近景色是綠綠的。

林裕豐說，警方最終突破死者丈夫的心防，成功破案，而從發現白骨到案子宣告結束僅花了10天，並且趕在鬼門關前破案，讓他忍不住直呼「躲得了一時，也躲不了陰間的追索」。

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