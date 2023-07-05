台牌自燃兒童錶是「中國製」　NCC：最嚴重將限期召回

記者趙蔡州／綜合報導

新北土城6月發生一起Hero Watch兒童智慧錶自燃爆炸事件，造成10歲男童雙手燒燙傷恐需植皮，相關單位調查後發現，自燃的手錶為台灣廠商研發，中國大陸深圳市製造。NCC表示，詳細情況待第三方機構持續釐清中，若調查結果確認會重大危害消費者安全時，不排除要求廠商限期召回或做其他適當處置。

事件發生在6月30日，新北土城一位10歲男童上學時，手上配戴的Hero Watch兒童智慧型手錶突然自燃爆炸，造成他的雙手燒燙傷恐需植皮。廠商事後發布道歉聲明，表示願意全力賠償，也揭露手錶自燃的原因是，手錶的電池是舊款型號，推測使用者夏天玩水，進水導致電池膨脹，未主動更換電池才釀成悲劇。

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▲10歲童手上的智慧手錶突自燃，造成他雙手燒燙傷恐需植皮。（圖／記者陸運陞翻攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗表示，根據審驗資料，Herowatch 兒童智慧手錶的申請者是台灣廠商「關於時間科技」，製造商則是中國大陸深圳市阿拉町科技發展有限公司，手錶最終在2019年11月29日審驗合格，不過業者2020年8月31日有再次申請審驗。

至於為什麼業者要再次申請審驗，原因是業者發現產品有小瑕疵，認為電池的包裝有點薄，可能會因為碰撞受損，進而造成安全隱患，考量後決定把包裝加厚，儘管電池因此蓄電量變小，卻也變得更加安全。新版電池經審驗合格後，業者有通知舊款持有者將電池換新，不過自燃事件中的產品仍是使用舊款電池。

▲業者2020年8月曾發布通知，提醒「Hero watch 1 用戶」可免費索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。（圖／翻攝自About Time 關於時間臉書粉專）

翁柏宗說，根據電信管理法44條規定，型式審驗包含電氣安全，必須依經濟部標準審查，但審驗是針對新產品，而產品會隨著使用而劣化，加上使用人的習慣、環境產生變數，型式審驗只是最低的安全門檻。

翁柏宗指出，目前要先釐清，手錶是因為設計問題自燃，還是因為消費者使用習慣有問題才導致自燃，詳細原因待第三方機構調查中，若手錶經調查確認會重大危害消費者安全時，不排除要求廠商限期召回或做其他適當處置。