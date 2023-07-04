10歲男童戴智慧手錶爆炸　小編回「看不出哪家產品」被家長灌爆

記者柯沛辰／綜合報導

新北市土城一名10歲男童上周走路前往補習班，不料手上配戴的兒童智慧型手錶突然爆炸，造成二度燒燙傷。事後，消保官證實該品牌是Hero watch，但事發第一時間，粉專小編面對家長詢問，竟回應「從照片中看不出是哪家產品」，讓許多家長氣炸，紛紛湧入粉專開罵。

經濟部標檢局及新北市消保官今4日下午前往男童住家，釐清手表廠牌及事故原因。新北消保官查驗後證實，自燃手錶就是市銷熱款Hero Watch，基於安全問題，業者應先主動下架並負起相關損害賠償責任。根據官網，手錶價格落在3590元至4990元區間，主打「給孩子安心使用環境」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男童的智慧手錶爆炸，在手上變成一團火球，嚇得男童甩也甩不掉。（圖／翻攝自記者爆料網）

不過，在消保官證實品牌之前，粉專小編曾回應詢問的家長「我們也有關注到此新聞，不過從新聞的照片看不出來是是哪一家手表廠商的產品，不過可以跟您說明的是，從上周到今天，我們都沒有接到有任何客戶跟我們反映，畢竟若發生這樣的事情，我們應該會在第一時間收到家長的反應。」

粉專小編還說，「我們相信目前所有兒童手錶的廠商都在試圖釐清發生問題的品牌是哪一家，我們也在打聽中，若確認了以後，我們也會盡快讓大家知道，也讓各位安心，打聽到品牌我們也會第一時間讓您知道，您也會比較安心繼續使用。」

▲男童配戴的智慧手錶。（圖／記者戴上容翻攝）

如今消保官證實是Hero Watch，許多家長紛紛灌爆貼文開罵「最好是看不出來」、「明明是一模一樣，還能說看不出是你家產品」、「你們電話都打不通阿當然都沒接到，連消保官都打不通」、「可憐啊，連自己家產品都看不出來」、「我不相信依新聞提供那樣的照片看不出來是不是自家的產品！」

對此，粉專4日晚間正式回應，對手錶自燃爆炸深感抱歉，目前正配合消保官共同釐清問題，這款「Herowatch 1」產品自2019年12月開始銷售，並於2020年1月出貨第一批產品，搭配的電池為型號GJD-E7，此型號電池有經過IEC認證。

當時「Herowatch 1」手錶電池為了方便性設計為開放式，消費者可自行拆卸，長期使用下若有碰撞、摔到等狀況可能產生肉眼無法辨識的裂痕，若遇到下雨或噴到水等狀況，可能會造成進水，長期下來皆有可能對電池造成損傷，進而讓手錶產生短路、產生意外。

粉專指出，公司為了加強防水性與電路保護版安全措施、增強防摔，杜絕意外發生，2020年8月出產新款電池型號HERO-E7，並在當月發布通知「Herowatch 1 用戶」可免費向本公司索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。

粉專表示，從媒體報導照片初步研判，發生意外的手錶使用的電池為舊款型號，同時建議持有同款商品的用戶，可拆卸電池進行確認，若對於電池型號有疑慮，歡迎消費者聯繫。（客服電話：02-2697-5818 / 官方LINE：@abouttime）

▼男童多處燒燙傷。（圖／記者戴上容翻攝，下同）