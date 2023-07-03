新北10歲男童「智慧手錶爆炸」路邊大哭　雙手燒燙傷恐將植皮

▲男童所配戴智慧型手錶，突然爆開後自燃。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區發生一起智慧型手錶自燃。就讀國小5年級的男童，上周五（6月30日）下午從家中準備前往補習班途中，突然感覺手腕上的手錶莫名發熱，沒多久就爆炸起火自燃，導致雙手多處燒燙傷，男童當場大哭，附近店家先行幫忙敷藥後，男童前往補習班，老師見狀立即撥打119協助送醫。

據了解，男童家長為了方便聯繫，又可即時知道小孩所在地，4年前就上網購買非知名廠牌智慧型手錶讓男童配戴，為了保護使用，平時都很小心使用。對於為何突然爆炸起火，都表示第一次遇到此事。而配戴手錶的10歲男童，由於右手臂二度燒燙傷較為嚴重，恐需植皮手術治療。

▲智慧型手錶突然自燃，男童手臂受到燒燙傷，恐將進行植皮手術治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，網路上智慧型手錶品質良莠不齊，為避免自燃或爆炸危機，請購買有認證信賴的品牌產品，民眾如果有燒燙傷，先行「沖、脫、泡、蓋、送」，讓皮膚降溫、減少腫脹、減低傷害，並立即送醫院急診，如身上著火時，切記「停、躺、滾」，停住、輕躺、雙手護臉、左右翻滾，既可迅速撲滅火勢。

▲男童配戴智慧型手錶，突然從內部爆炸起火，與螢幕分離。（圖／記者陸運陞翻攝）