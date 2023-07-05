馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前總統馬英九日前邀請中國五所大學學生於7月中旬訪問台灣，卻指控被陸委會從中阻撓。教育部長潘文忠今（5）日表示， 已同意第一階段申請，並函復馬英九基金會準備後續文件。馬英九基金會執行長蕭旭岑今晚聲明回應， 欣見教育部秉持專業，同意陸生來訪，希望蔡英文總統能支持教育部的決定，讓兩岸年輕人深入交流。

馬英九於6月8日透過基金會執行長蕭旭岑宣布，已邀請中國北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學，五所大學學生於7月中旬訪問台灣，卻指控被陸委會從中阻撓。最新消息指出，教育部長潘文忠今表示，經詢問國內相關大學意見及討論過後，已「函復」馬英九基金會準備後續文件。

蕭旭岑對此表示，欣見教育部秉持專業，同意陸生來訪，希望蔡英文總統能支持教育部的決定，讓陸生團順利來訪，讓兩岸年輕人深入交流，深信這是台灣社會都樂見的。

蕭旭岑先前曾說，這五所中國大學的訪問團預定由北大前校長率隊，全程預計9天8夜，與包括台大、政大、文化等大學交流，並將安排參訪相關縣市，以及包括平溪、日月潭、太魯閣等景點，讓同學更加深入認識台灣，能將台灣美好的一面帶回中國。

潘文忠則補充，陸委會有提供各部會相關規範，這類事項必須專案申請，而教育部同意第一階段的申請，但後續第二階段須依照大陸地區人民進入台灣地區許可辦法，以及移民署中港澳線上申請等，向移民署申辦出入境許可，才能來台。