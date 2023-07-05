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他出軌被原諒「結果老婆玩更大」　崩潰曝：妻子至少偷吃7男

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲外國一名男子外遇被原諒，多年後發現妻子也偷吃。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男子的婚外情曝光後，獲得妻子的原諒，夫妻倆重修舊好。未料多年後，他卻意外發現驚人秘密，原來老婆每次周末外出做SPA時，都在享受應召男的情趣按摩，「她至少跟7個男人出軌」。

男子匿名投書太陽報專欄「親愛的黛德拉」（Dear Deidre）表示，他現年61歲，妻子則是55歲，夫妻倆已經在一起34年，2個兒子也長大成人。儘管他過去曾與紅粉知己出軌，但被太太原諒後，一直「以為我們有一段美好的婚姻」。

男子發現太太的秘密後，忍不住向死黨們訴苦，卻被認為沒有選擇離婚「太軟弱了」，「我還是愛著她，儘管我真的很傷心，並且覺得被羞辱。」

他也坦承，11年前結束婚外情後，夫妻倆就一直努力恢復激情，「但多年來，我的性欲幾乎消失了。」妻子以前總說沒關係，如今坦承在性方面確實感覺很挫敗，卻又不希望讓老公感覺自卑，在情趣按摩的秘密曝光後，每天道歉，並稱自己無法忍受失去丈夫。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

對此，專欄作家黛德拉（Deidre Sanders）認為，男子應該更加坦白，確實深刻後悔的妻子知道「你還沒辦法接受她的背叛」，以及「你也想在這段關係中獲得身體上的親密與愛，想要讓一切重歸正軌」。

死黨們或許是一片好意，「但只有你可以決定什麼才是對自己最好的」。儘管建立信任需要時間，卻也可以被視為重燃親密關係的契機，「你們可以從更常親吻和擁抱開始，讓你們倆在身體上再度親密。」不過，如果性慾急遽下降，還是建議看醫生。

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