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落實青年宜居！租屋補助即起開放受理　高虹安：竹市青年加碼6000

▲▼落實「青年宜居」！112年租屋補助即日起開放受理　高市長：竹市青年再加碼6,000元！。（圖／新竹市府）

▲新竹市青年租金再加碼補貼6,000元。（圖／新竹市府）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

青年居住福音，竹市青年租屋補助再加碼6,000元！都發處表示，112年度「擴大租金補貼專案計畫」即日起開放受理，單身族群的租屋補助已從20歲下修至18歲，市長高虹安為了落實青年宜居政策，特別加碼「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」金額一年達6,000元，條件只要符合中央基本補貼標準第三級核定戶、設籍並租屋在本市之單身青年就符合申請資格，竹市府用實質政策補貼青年生活需求、減輕居住負擔。

高虹安表示，市府照顧設籍及租屋於本市的青年朋友，若為「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」基本補貼標準第三級核定戶（家庭成員1人且未滿40歲，且未具有社經弱勢身分者），市府將再加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」一年6,000元，預計於營建署核定後約9月持核定函受理申請，一次性發放，協助剛出社會單身青年減輕居住負擔。

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都發處說明，112至113年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，自112年7月3日至113年12月31日開放申辦，符合資格條件者：一、每人每月平均所得4萬2,690元以下，且申請人及申請人配偶、未成年子女無自有住宅；二、單身族、新婚族群、育兒族群、弱勢族群等四大族群，加碼補貼1.2倍起，且不需房東資料就能申請。另，本次也配合民法成年之年齡下修，申請人年齡從原先20歲放寬為18歲，補助金額以新竹市為例，每戶每月補貼分級金額為2,400元至5,000元。

都發處說明，「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」申請須備妥4項文件：申請書（俟公告受理期間下載紙本申請書：https://gov.tw/tUA ，或臨櫃填寫）、申請人之戶口名簿或戶籍謄本正本、租賃契約影本（租賃日期須於申請時仍有效）、中央專案計畫核定函，至新竹市政府都發處都市更新科（中正路146號3樓）臨櫃隨到隨辦申請，受理期間自112年9月1日起至113年12月31日。符合本補貼者，自發給核定函後3個月內，一次性撥入當年度補貼金額6,000元至申請人指定之金融機構帳戶。民眾如有任何疑問，請洽都更科03-5285160。

都發處補充，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，若房東為住宅所有權人，將住宅出租予符合租金補貼申請資格者，經地方政府認定為公益出租人，可享有租金所得免稅額每月1萬5,000元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，讓房東房客雙贏共享政策。

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