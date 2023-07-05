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未停讓行人不只罰6千！公總要求「強制講習3小時」　缺席再罰1800

▲▼汽機車距行人3公尺不禮讓罰6000（約三塊枕木寬度） 。（圖／新北市交大提供）

▲汽機車須停讓行人，距行人不足3公尺可罰汽車6000元（約三塊枕木寬度）。（圖／新北市交大提供）

記者李姿慧／台北報導

為擺脫行人地獄汙名，6月30日起，汽車不停讓行人將重罰6千元，且將記點3點，強制上道安講習3小時，公路總局宣布，駕駛人未停讓行人，除重罰外，將優先安排上道安講習，不依規定參加講習，將罰1800元，逾期6個月未上課吊扣駕照6個月，不限期繳送駕照將吊銷。

6月30日多項交通法規修正施行，公路總局表示，為提升行人通過路口安全，修法前未停讓行人只有罰鍰最高3600元，6月30日依新修正法規，未停讓行人違規，汽車駕駛人加重處罰至6000元，機車維持1200元，但1年內有2次以上未停讓行人者，也加重處罰至6000元。同時，新增記違規點數3點，1年內記達12點者，吊扣駕照2個月，還須接受道路交通安全講習。

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為落實停讓文化，公路總局今(5日)宣布，未來監理機關會針對未停讓行人之違規駕駛人，優先安排參加道路交通安全講習，藉由講習即時導正違規駕駛人的行為，建立正確駕駛觀念。無正當理由不依規定接受講習者，會有1,800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照6個月；若仍不依限期繳送駕照者，吊銷其駕照。

公路總局也同時呼籲行人，穿越道路應行走行人穿越道，千萬不可低頭滑手機。公總強調，在馬路上我們可能是行人也可能是駕駛人，大家應抱持同理心、將心比心，共同打造優質停讓文化，交通會更安全。

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