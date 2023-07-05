闆娘與胞兄拉扯...台南康樂街牛肉湯傳家暴　社會局曝查處結果

▲必比登推薦台南康樂街牛肉湯傳出疑似家暴案，二分局警方與社會局共同查處，當事人不提告及聲請保護令，警方與社工將持續協助關懷。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

必比登推薦台南康樂街牛肉湯傳出疑似家暴案，二分局4日下午派員前往查處，警方瞭解被害人係65歲有身心障礙與失智的陳姓男子，他長期由胞妹陳姓老闆娘照顧，2023年4月間，陳男在店有不收碗盤及摔碗等情緒反應，兄妹在後方巷道雙方爭吵拉扯，陳男不提告不聲請保護令，惟警方仍依家暴法通報社會局查處。

市警二分局指出，本案警方查無報案紀錄，初步調查了解，被害人陳姓男子（65歲、有中度精神疾病及失智情況，領有身心障礙手冊），長期以來其胞妹陳女照料及共同生活、工作。檢視檢舉民眾提供的爭吵情況影像，經員警等訪詢調查，可能發生於今年4月中旬，當日疑因陳男在店內有不收碗盤及摔碗等情緒反應動作，兄妹兩人乃於店後巷道發生爭吵拉扯動作。

經社工及員警檢視被害人，並無發現身上有明顯傷勢，且當事人不願提傷害告訴及聲請保護令，惟警方依法實施家庭暴力案件通報；另也由二分局家防官及社會局社工到場評估被害人狀況，協助長照需求之幫忙，並建立聯繫管道，持續關懷被害人。

台南市社會局指出，台南知名牛肉湯店疑似發生兄妹衝突事件，市府獲報後，立即由警察局聯合社會局介入處理，經社工人員4日面訪關懷，確認該衝突事件發生在今年4月份，當時雙方因生活瑣事產生口角衝突及肢體拉扯，社工人員已提供兄妹相處建議及安全維護方法，另因該家戶有長照需求，已協助申請居家服務，減輕日常照顧壓力。

社會局提醒，如遇家庭暴力危機衝突狀況，第一時間請務必迴避衝突，設法離開現場，降低受傷的風險，並請撥打113或110專線尋求協助。同時，也提醒市民朋友，多一分警覺與關懷，就能減少一分傷害，協助有需要的對象即時獲得協助。

▲必比登推薦美食名店「台南康樂街牛肉湯」日前又傳出分家開分店情事，陳姓老闆娘還特地在臉書發聲明，告知客人並無所謂分家開分店情事，讓家族紛爭浮上櫃面。（圖／翻攝自康樂街牛肉湯臉書，下同）

據了解，必比登推薦美食名店「台南康樂街牛肉湯」於2022年10月間傳出店主有意退休頂讓風波，在網友的熱切關心期盼下，後來店家決定繼續營業而平息，但日前又傳出分家開分店情事，陳姓老闆娘還特地在臉書發聲明，告知客人並無所謂分家開分店情事，係因原本在同一店址分上下午經營牛肉湯生意之晚班店主親戚另外開店，卻打著康樂街牛肉湯店名號，說是必比登推薦，引起陳姓老闆娘不滿，發聲明訴說原委，也讓此一家族紛爭浮上櫃面。