　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院發現增加生物固碳新法　效率↑6成「助攻碳平衡」

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院團隊發現增加生物固碳新法，為自然界的碳平衡研究開啟新契機。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

自工業革命以來，人類使用化石燃料每年排出約360億公噸二氧化碳，嚴重破壞自然界的碳平衡，中央研究院今（5日）宣布，由中研院院長廖俊智及蔡明道院士帶領團隊，發現一種增加海中藍綠菌光合作用的新方法，使藍綠菌吸收二氧化碳（稱為固碳）速率增加約60%，為自然界的碳平衡研究開啟新契機，成果已在上（6月）發表在國際期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）。

自然界的碳平衡主要由陸地及海洋生物的光合作用、呼吸，及分解作用所達成，但是從自工業革命以來，人類因為使用化石燃料，每年排出約360億公噸二氧化碳，嚴重破壞自然界的碳平衡，加上聯合國呼籲在2050年實現淨零碳排，如何達到碳平衡成為各國關注重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲中研院院長廖俊智帶領研究團隊，發現增加生物固碳新法，為自然界的碳平衡研究開啟新契機。（圖／中研院提供）

▲中研院團隊發現增加生物固碳新法，為自然界的碳平衡研究開啟新契機。（圖／記者許敏溶攝）

中研院表示，植物及藍綠菌控制固碳作用的機制雖已廣被探究，但在藍綠菌中，卻有一種酵素「磷酸乙酮酶」，其生理功能仍是未解之謎，研究團隊首先發現，此生物分子是藍綠菌固碳循環中的煞車裝置之一，在快速變化的光影環境中，能隨著細胞內能量高低，在幾秒內以代謝調控方式阻斷固碳反應，避免對細胞做無益的固碳反應，減少能量消耗。

研究團隊進一步發現，若將此煞車分子移除，藍綠菌的固碳速率，竟可增加60%。中研院院長廖俊智解釋說，「對藍綠菌而言，或許是無謂固碳，對細胞本身運作循環影響不大，但對整個地球而言，卻是可幫助碳平衡的契機。」團隊還意外發現，藍綠菌可將增加的二氧化碳吸收量轉化成蔗糖並排出胞外，這項發現將來可做為發展快速生產蔗糖技術的基礎。

為了解此作用機制，中研院團隊以冷凍電子顯微鏡分解煞車分子的結構，並找出其如何以細胞內能量（ATP）調控其煞車力道的機制，因煞車是藉著ATP從酵素解離，可以在幾十毫秒發生。

蔡明道指出，原本以為此分子是利用已知的ATP結合位點進行調控，沒想到竟然發現一個全新的結合方式，此新結合域在自然界多種生物中存在，可見其重要性。」

這項研究論文的共同第一作者為中研院生物化學研究所博士後研究員呂冠箴，以及張瓊文博士後研究員；廖俊智指出，這項成果為目標導向與好奇導向研究的相互激盪，也縮短基礎研究與實際應用的距離，更為解決碳平衡問題提供新契機。

ET快訊
野生林志玲餐廳吃飯！　網友被拒合照仍讚：體驗到她的溫柔
新店逆子斬母頭顱！　舅舅：當兵回來好像中邪
銅鑼燒慘遭退貨爆紅！　店家：今早生意特別好
周玉蔻遭起訴！　張淑娟「再點名3人道歉」
快訊／北市警局長震怒！　撂重話：一次得罪所有人
快訊／黑人、范范告大牙　求償1千萬分案了！
視線死角！女過馬路　遭大貨車正面輾死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

等了3年！「金門戰鬥營」乘裝甲車　實際操作武器...學員喊過癮

中研院發現增加生物固碳新法　效率↑6成「助攻碳平衡」

桃園3學生獲頒總統教育獎　張善政期許：堅持最好更好的自己

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

鄭文燦與原子少年熱舞落拍！號召10萬青年用文化幣看表演

西瓜不是第1！「超解渴6食材」曝 　泌尿醫最推番茄：男生可多吃

訂金都付了！旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　巨雷理由惹怒整團人

出國比賽當主場！　楠梓高中高心怡勇奪世界中學生跆拳道金牌

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

等了3年！「金門戰鬥營」乘裝甲車　實際操作武器...學員喊過癮

中研院發現增加生物固碳新法　效率↑6成「助攻碳平衡」

桃園3學生獲頒總統教育獎　張善政期許：堅持最好更好的自己

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

鄭文燦與原子少年熱舞落拍！號召10萬青年用文化幣看表演

西瓜不是第1！「超解渴6食材」曝 　泌尿醫最推番茄：男生可多吃

訂金都付了！旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　巨雷理由惹怒整團人

出國比賽當主場！　楠梓高中高心怡勇奪世界中學生跆拳道金牌

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

快訊／遭金溥聰喊告　吳崑玉道歉：屬情治圈江湖傳聞

聖嬰現象恐帶來高溫　聯合國警告至少達「中等強度」

Alfa Romen「新旗艦跑車」確定8／30亮相　有望搭法拉利V6動力

路跑女神突PO「凸肚照」！　穿比基尼玩滑水道：3天吃成3個月

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

美連設半導體禁令仍難擋中　研調：中國成熟製程擴張仍強勢

沖繩知事參拜北京「琉球國墓地」　盼與中國友好持續下去

他髖關節痛！檢查「全身血管阻塞」　連開6次刀

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

生活熱門新聞

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

4人路口狂聊　運將停讓被網友酸

今年最高溫來了！　雨區擴大時間曝

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

更多熱門

相關新聞

富邦金、台灣大瞄準哪3大淨零科技？

富邦金、台灣大瞄準哪3大淨零科技？

國際能源署（IEA）指出，現有的潔淨能源（clean energy）科技雖足以提供到2030年所需的減排量，但若缺少加速創新，在2030年後導入更多開發中的技術，2050淨零排放目標的願景將無法實現。

中研院與莫德納簽署MOU加速mRNA研究　攜手合作賦能在地產研團隊

中研院與莫德納簽署MOU加速mRNA研究　攜手合作賦能在地產研團隊

首位「道士」院士勉勵畢業生　做研究不要害怕冷門「要用心投入」

首位「道士」院士勉勵畢業生　做研究不要害怕冷門「要用心投入」

228研究增補小組掛名中研院惹議　廖俊智：非正式單位、已請更正

228研究增補小組掛名中研院惹議　廖俊智：非正式單位、已請更正

響應518國際博物館日　中研院推35個科普展覽今起上線

響應518國際博物館日　中研院推35個科普展覽今起上線

關鍵字：

中研院生物固碳碳平衡廖俊智

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面