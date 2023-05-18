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228研究增補小組掛名中研院惹議　廖俊智：非正式單位、已請更正

▲▼中研院院長廖俊智。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於228研究增補小組掛名中研院發表研究引發負面議論，中研院院長廖俊智說，該單位只是讀書會，非正式單位。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一個署名「中研院228研究增補小組」單位，多年來發表相關研究，立委吳思瑤今（18日）指出，該單位掛名中研院發表研究，竟指「日本人是228元凶、美國是幫凶」，成為中國大外宣資料，認為中研院審查機制有問題，中研院則回應，該單位只是中研院一個讀書會，不是正式單位，部分成員已經退休，對於少數個人冒用中研院名稱，院方將即時向媒體澄清以正視聽，並主動向當事人反應，必要時將採取法律行動。

立法院教文會今天邀請中研院院長廖俊智列席報告業務概況並備質詢，立委吳思瑤在質詢時表示，3月份有一署名「中研院228研究增補小組」單位，以中研院的頭銜發表研究，竟將228受害者王添灯打成策動者，另在2007年發表研究，竟然說「日本人是228元凶、美國是幫凶」，228事件是「民逼官反」，還被海外的中國媒體報導，成為中國大外宣素材。

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吳思瑤進一步指出，進一步了解，才知道該組織是2006年成立、掛著中研院頭銜的讀書會，成員有中研院的退休學者，也有非中研院的人士，而且這麼多年來，發表很多掛名中研院的研究成果，這樣「掛羊頭賣狗肉」，卻沒有被發現，中研院的審查機制是有問題。

中研院長廖俊智坦言，看了報紙才知道這個論壇與組織，「這不是中研院正式單位」，若要以中研院名義做任何對外宣布，院方都有一定的審查程序，但該單位沒有向院方申請，所以院方完全不知道此事；中研院學諮會副執行秘書呂妙芬也表示，已經請媒體更正，該單位一開始是中研院內的讀書會，現在已經聯絡請對方更正。 

中研院也補充說明，對於中研院主辦學術活動，在使用名稱上都需要符合相關規定，包含使用中研院院logo、名稱，均需申請並取得核可，對於少數個人冒用中研院名稱，中研院將即時向媒體澄清以正視聽，並主動向當事人反應，必要時將採取法律行動。

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