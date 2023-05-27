首位「道士」院士勉勵畢業生　做研究不要害怕冷門「要用心投入」

▲台師大今天舉行畢業典禮，邀請校友、「道士」院士李豐楙致詞，他勉勵學弟妹只要用心投入，可創造獨特人生。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今（27日）舉行畢業典禮，歡送超過4千名畢業生，中央研究院首位「道士」院士李豐楙，今天以台師大校友身份，到場擔任致詞嘉賓，他以「不怕冷門，投入為要」為題發表演講，勉勵所有學弟妹，做研究不需要害怕冷門，只要用心投入，就可以創造屬於自己的獨特人生。

同樣是台大系統的台師大、台科大，都在今天舉辦畢業典禮，台師大今天歡送4469位畢業生，一早由先校長吳正己與各學院院長及行政單位主管，帶領畢業生們，進行最後的「校園巡禮」，走入體育館的畢典會場前，接受在場學弟妹的喝采祝福。

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而在台師大畢業典禮中，校長吳正己也頒授藝術學名譽博士學位予「現代水墨畫之父」劉國松教授，劉國松也期許畢業生，勇敢在這五彩繽紛的世界上起步奔跑以自己視野觀看這個世界，以不同方法來表達自己思想。

▲台師大校長吳正己(左)頒授藝術學名譽博士學位予「現代水墨畫之父」劉國松教授(右)。（圖／台師大提供）

此外，去年才剛當選中研院人文組新科院士的李豐楙，也是台師大國文學系58級校友，李豐楙深入道教文化研究，探討道教文學、田野調查、華人宗教研究、身體文化，並以及東方文化思維五大方向，提出東方「常與非常」概念；另為成為一名真正的道士，更拜師求法並通過登刀梯考驗，是少數同時具有道士資格的大學教授，他的研究為民間、學術、宗教與文化的維護和發展付出莫大貢獻，也成為台灣首位「道士」院士。

李豐楙今天以「不怕冷門，投入為要」為題發表演講，他先感謝兩位對自己影響深遠的師長，第一位是漢學大師王夢鷗，讓他從傳統中國文學研究轉入道教的世界，第二位是法國漢學大師施舟人（Kristofer Marinus Schipper），啟發他踏上拜師之路，成為真正的道士。

李豐楙也向畢業生分享道教民俗祭典，包括透過向土地的謝罪與感恩儀式，表達人類社會中對土地的關懷，並提到近幾年新冠疫情中，道教也發揮療癒集體創傷的重要作用，如全台各地的送王船祭典，象徵驅散瘟疫、祈安求福，作為撫慰社會大眾心靈的重要存在。

最後李豐楙以自身經驗總結，勉勵身為畢業生們的學弟妹們，做研究不需要害怕冷門，只要用心投入，就可以創造屬於自己的獨特人生。