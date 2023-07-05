苗博雅批王鴻薇「沒外交常識」　徐巧芯反擊：只會幫政府擦脂抹粉

▲國民黨台北市議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委王鴻薇指控，台灣與立陶宛友好關係是建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上，遭到與民進黨合作參選台北市第六選區（大安）立委的社民黨台北市議員苗博雅批評「要有點國際外交的常識」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯反擊，立委參選人不僅沒有監督，甚至反過來說「好棒棒」，只會幫政府擦脂抹粉，到底誰應該被民主選舉淘汰？

徐巧芯透過臉書發文表示，最近各式各樣的大內宣外交手段被踢爆，民進黨又開始帶風向，說批評是凱子外交的都沒有國際常識，想害台灣交不到朋友，護航的說法還包括，「因為他們設立『台灣辦事處』，所以就可以對台灣與取予求。」

「這麼有國際常識的苗博雅，要不要說一下為何立陶宛不跟中華民國建交？」徐巧芯認為，如果要建立外交關係，就請比照其他邦交國跟中華民國建交，不要掛個牌子後，晶圓技術也要跟台灣拿，小麥也要強迫台灣買，還試圖用台灣人民的納稅錢「補助」，不顧價格跟品質的考量。

徐巧芯質疑，如果今天給技術就可以交朋友，那苗博雅要不要把「一律開放台灣交換晶圓技術給官員來訪台灣的國家」、「未來政府固定補貼廠商購買所有願意來台灣出訪的國家商品」列入立委選舉的政見？她痛批，「我笑你不敢！把台灣人當凱子也可以列為政見，那就是以為人民是傻子乖乖被你騙。」

徐巧芯開嗆，立委參選人不僅沒有監督，甚至反過來說「好棒棒」，只會幫政府擦脂抹粉，到底誰應該被民主選舉淘汰？苗博雅貪小便宜買iPhone被詐騙，不代表其他人腦子也這麼不好使，不要把冰雪聰明的人民混為一談。

徐巧芯也質疑經濟部，政府花納稅錢設置的「立陶宛商品展示中心」，原先是立陶宛設立辦事處以後要移交給對方出資管理，請問進度如何？什麼時候才停止以台灣納稅人支應？呼籲苗博雅一起追查進度，「不要忘記立法委員的職責是監督，不是幫政府擦屁股。」