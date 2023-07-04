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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇質疑奉送立陶宛半導體技術　外交部：絕非「凱子外交」

▲▼立委王鴻薇召開「蔡英文賣台！資金、半導體技術悉數奉上立陶宛」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇開記者會質疑蔡政府「賣台」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨立委王鴻薇指控，蔡政府營造台灣和立陶宛友好關係，但台立關係其實是建立在台灣金援和八寸晶圓半導體技術援助之上，外交部4日駁斥，雙方是共同出資，而且後續資金都由立陶宛挹注，少數人士扭曲台立夥伴關係，不但踐踏我國外交與經貿人員的努力，更傷害台立雙邊友好情誼。

外交部今天指出，我國半導體技術製程成熟，而立陶宛在雷射科技技術領先全球，雙邊秉持互惠互利基礎，推動深化關鍵產業韌性合作，雙方共同出資協助立國建構半導體能力，並非開設半導體工廠，而且後續資金都須由立陶宛挹注，工研院與立國政府指定並具規模的科技大廠簽訂契約，在合法規範下提供技術授權，將有助台灣技術與產業增加國際影響力。

外交部說明，台灣與立陶宛同為抵抗威權擴張的民主夥伴，雙邊關係持續提升，並基於雙邊發展優勢積極推動各項產業合作計畫，共同強化民主韌性及經濟連結，台立各項領域合作絕對不是「凱子外交」，更非「喪權辱國」，而是基於夥伴關係及雙邊優勢推動產業合作，強化全球民主韌性的實際作為。

外交部表示，立陶宛於2021年11月同意我國以台灣名義在立陶宛設處，遭中國政治經濟打壓，但是立陶宛不畏強權，堅持捍衛台立友誼，其情可貴。

外交部說明，台灣與立陶宛是可信賴的堅實盟友；我國將持續與立陶宛深化合作，推動具永續韌性的夥伴關係，少數人士肆意以「凱子外交」等不堪字眼扭曲台立夥伴關係，不但踐踏我國外交與經貿人員的努力，更傷害台立雙邊友好情誼，親痛仇快的言論，外交部表達極度遺憾。

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