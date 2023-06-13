國民黨嘉縣第2選區立委參選人確定　由「他」對戰陳明文兒子

▲國民黨嘉義縣山區確定由林國慶參與立委選舉。（圖／翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

國民黨嘉義縣黨部針對第11屆區域立法委員選舉嘉義縣第2選區（山區），倡議成立「在野大聯盟」，各政黨及有意參選者，經個人及地方推薦，計有前民進黨立委林國慶、無黨籍縣議員何子凡、國民黨籍民雄鄉代表會主席涂文生、前縣議員現任親民黨嘉義縣黨部主委簡泰河等4人，最後達成協議，共推林國慶代表在野大聯盟參與立委選戰。



今（13）日上午，參與在野大聯盟立委有意參選人展開協調，由國民黨嘉義縣黨部副主委洪賢榮代表主委翁重鈞立委主持，最後達成協議，共推林國慶代表在野大聯盟參與立委選戰。

在協調會中，簡泰河首先表示，他曾參選過立委，親友也鼓勵他再度參選，但是友人有做過民調，他了解山區的選舉動態，所以若有優秀的人選，可以突破山區僵局，他願意禮讓，因此他決定支持林國慶參選。



何子凡強調，他的政治理念，長期訴求打破派系政治與利益分贓的結構，此次山區「在野大聯盟」要整合力量拒絕「明文規定」再續命30年，這是決定嘉義未來的關鍵此刻更重要的是，讓未來嘉義的政治生態回歸良性競爭與發展，公共事務人才可以出頭。林國慶願支持這樣的理念，當選後廣納民意，所以他願意支持林國慶參選，也會全力輔選。

涂文生說，他也曾參選過山區立委，了解選舉的艱困，因此有好的人選，他願意支持，所以他支持林國慶參選。

林國慶則說明他的參選理念及政見藍圖，與未來規劃方向，他也感謝這三位伙伴的支持，他們提供的山區發展建議，他會納入競選政見，也邀請三位加入競選團隊，一起為山區的未來打拼。

他再次強調，嘉義是嘉義人的嘉義，不是一個人的嘉義，「杜絕陳氏王朝，打破明文規定」，已經儼然成為嘉義縣民的一種光榮運動，我們大家一起打拼，一起共創美好的嘉義未來。