16歲少女「結婚40天」離家出走　家屬懸賞找人：已非第一次

記者林郁婷／綜合報導

青海一名16歲少女結婚40天後離家出走，目前還未找到人，婆家著急刊登尋人啟事，並承諾會給懸賞獎金。家人稱已經報警處理，過去也曾離家出走，幾日後在家附近被找到，至於這次失聯的原因還不清楚。

據《澎湃新聞》報導，尋人啟事中顯示，馬忠延是回族人，2007年7月出生，家住青海省西寧市湟中區田家寨鎮尕院村，於2023年6月4日約下午4點離家出走，40天前（即2023年4月25日）才剛結婚，請知情者與楊先生聯繫，也會支付懸賞金。

▲16歲少女婚後離家出走，婆家張貼尋人啟事。（圖／翻攝自微博／大戰殭屍小豌豆）



楊先生昨日受訪時表示，自己是馬忠延丈夫的叔叔，過去曾主辦他們的婚事，更稱當時馬忠延虛歲17歲，丈夫則是21歲，從沒聽說過兩人有衝突，「馬忠延曾離家出走過，後來在附近被找回，此次失聯的具體原因並不清楚。」

田家寨鎮政府一名工作人員接受《澎湃新聞》訪問時證實，尋人啟事的內容屬實，也已經聯繫家屬了解情況，目前鎮上的人都知道馬忠延失聯的消息。

尕院村支書與婦聯主席也在同天晚間向《澎湃新聞》透露，馬忠延結婚時還未到達法定結婚年齡，也沒有辦理登記，「她是尕院村出生，父母都是尕院人，現在也在找人，已經向警方求助」，但是尋人啟事是婆家人刊登。