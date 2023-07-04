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大陸 大陸焦點 特派現場

結婚好貴！男大生被要120萬聘金…無奈「寫信給縣長」求整治

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲被要高額聘金，男大生寫信要求縣長「整治風氣」。示意圖（圖／CFP）

記者蘇敏禎／綜合報導

結婚不只是兩個人的事，而是兩個家庭的事。大陸一名男大生欲與女友結婚，但女方家長卻要求他支付28.8萬元人民幣（約120萬元新台幣）的彩禮錢（聘金，下同）。該男越想越無奈，竟寫信給縣長，要求整治彩禮錢過高的不良風氣。

據《中國新聞周刊》報導，一名男大生到甘肅省鎮原縣政府的官網信箱中留言稱，自己被女友家屬索要高額彩禮，彩禮金額高達28.8萬，與自己家鄉的彩禮錢相差甚遠，所以要求當地縣長「整治高價彩禮」的現象，

據了解，男大生和鎮原縣一名女生相識一年，兩人相處十分融洽，目前正與雙方家長討論結婚事宜。但女方家長卻無情表示，「本縣最低彩禮28.8萬元，且這只是彩禮錢，還不論要不要車和房的事」。該男聽完當場傻眼，因自己所在縣市彩禮錢只需12萬人民幣，只好求助縣長。

男大生寫信到縣政府的信箱闡述此事，並要求縣長用強有力的態度整治高價彩禮，「這樣可以造福許多家庭中像我倆這樣的情侶。」而鎮原縣委宣傳部也回覆，「經調查後此事件核實，但近年來鎮原縣婚嫁彩禮總體上已經有呈逐年下降的趨勢。」

此文一出也引網友兩派論戰，「分了吧換個同縣12萬彩禮的」、「這不很簡單的事，不娶不就行了嘛」、「幹的漂亮！」、「把女性當做平等的人對待的人，是不可能支持彩禮這種物化行為的」、「這種女生別娶了吧」。

也有人認為，「彩禮十二萬能搞得定？」、「要真如你所說『相互喜歡對方』，女方為何默許呢？」、「結不起就別結」、「沒收入沒錢不要結婚，結了也離」、「娶不起或沒錢的話就別娶」。

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