女友媽討聘金「最低124萬」不含房車！男大生崩潰求助縣長：太貴了

▲大陸近年來抵制高價聘金的習俗，甚至有男大生為此寫信向縣府投訴。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

華人傳統文化當中，有給予聘金的習俗。不過，甘肅省慶陽市一名男大生大學期間認識女友，雙方交往1年後論及婚嫁，女方的聘金要求卻高達28.8萬元（人民幣，下同，約新台幣124萬元），還不包含房子與車子，氣得他寫信向縣政府投訴，當地縣府接獲通報後，也立即展開調查。

綜合陸媒報導，男大生近日向甘肅省慶陽市的鎮原縣府寫信投訴，他就讀大學期間認識了女友，2人交往已有一年，彼此都相當有好感，已經到了論及婚嫁的地步，也將這些事情告訴了雙方的父母。

沒想到，女友的父母得知情況以後，立即開出條件，最低聘金至少要28萬8,000元（約新台幣124萬元），這些還不包含房子、車子，比他家鄉的聘金高出近2.5倍，實在讓人難以接受。

因此，男大生才向縣長求助，希望能夠整治一下這種高價聘金的習俗，如果問題順利解決，也能夠造福許多家庭、像他們這樣的學生情侶。

▲結婚是終身大事，而聘金要討多少也有相當的學問。（示意圖／ETtoday資料照）



當地縣府得知消息以後，立刻展開調查，同時做出回應，經過宣導以後，全縣的聘金數字呈現逐年下降的趨勢，縣民也開始抵制高價聘金、觀念也隨之轉變，這次得到消息以後，將把婚禮習俗作為工作要點，強化相關措施、進一步遏制高聘金、鋪張婚禮的習俗，也會訂定相關規定，進一步引導民眾，讓大家自覺抵制高價聘金。

消息在網路上引發討論，不少大陸網友開酸，「你可以選擇入贅啊」、「那你去找不要的啊」、「你不給，分手不就得了。真是奇怪，就不能找適合自己的」、「其實真的不懂，彩禮（聘金）談不攏，不跟她結不就是了，男生還會損失嗎？」

事實上，大陸有這種高價聘金習俗的，並非只有單一省分，先前江西省就常常傳出「天價聘金」事件，先前就有江西家庭的父母開口討要1,888萬元（約新台幣8,141萬元）的聘金，且女方每生一個孩子，還要給予1,000萬（約新台幣4,312萬元）的現金，加上至少2,000萬（約新台幣8,614萬元）的房產，恐怖的數字引起一陣轟動，最後新人成了怨偶，也讓當地政府注意到這件事，開始抵制這種歪風。