　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女友媽討聘金「最低124萬」不含房車！男大生崩潰求助縣長：太貴了

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲大陸近年來抵制高價聘金的習俗，甚至有男大生為此寫信向縣府投訴。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

華人傳統文化當中，有給予聘金的習俗。不過，甘肅省慶陽市一名男大生大學期間認識女友，雙方交往1年後論及婚嫁，女方的聘金要求卻高達28.8萬元（人民幣，下同，約新台幣124萬元），還不包含房子與車子，氣得他寫信向縣政府投訴，當地縣府接獲通報後，也立即展開調查。

綜合陸媒報導，男大生近日向甘肅省慶陽市的鎮原縣府寫信投訴，他就讀大學期間認識了女友，2人交往已有一年，彼此都相當有好感，已經到了論及婚嫁的地步，也將這些事情告訴了雙方的父母。

沒想到，女友的父母得知情況以後，立即開出條件，最低聘金至少要28萬8,000元（約新台幣124萬元），這些還不包含房子、車子，比他家鄉的聘金高出近2.5倍，實在讓人難以接受。

因此，男大生才向縣長求助，希望能夠整治一下這種高價聘金的習俗，如果問題順利解決，也能夠造福許多家庭、像他們這樣的學生情侶。

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲結婚是終身大事，而聘金要討多少也有相當的學問。（示意圖／ETtoday資料照）

當地縣府得知消息以後，立刻展開調查，同時做出回應，經過宣導以後，全縣的聘金數字呈現逐年下降的趨勢，縣民也開始抵制高價聘金、觀念也隨之轉變，這次得到消息以後，將把婚禮習俗作為工作要點，強化相關措施、進一步遏制高聘金、鋪張婚禮的習俗，也會訂定相關規定，進一步引導民眾，讓大家自覺抵制高價聘金。

消息在網路上引發討論，不少大陸網友開酸，「你可以選擇入贅啊」、「那你去找不要的啊」、「你不給，分手不就得了。真是奇怪，就不能找適合自己的」、「其實真的不懂，彩禮（聘金）談不攏，不跟她結不就是了，男生還會損失嗎？」

事實上，大陸有這種高價聘金習俗的，並非只有單一省分，先前江西省就常常傳出「天價聘金」事件，先前就有江西家庭的父母開口討要1,888萬元（約新台幣8,141萬元）的聘金，且女方每生一個孩子，還要給予1,000萬（約新台幣4,312萬元）的現金，加上至少2,000萬（約新台幣8,614萬元）的房產，恐怖的數字引起一陣轟動，最後新人成了怨偶，也讓當地政府注意到這件事，開始抵制這種歪風。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
七朵花仔仔過世　賴薇如首發聲
黑人陷性騷！　前保母「小亨堡」近況曝光
炎亞綸案被洩密！　傳婦幼隊買甜點道歉
新店逆子弒母斷頭　壓地猛砍「鈍掉再換另一把」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了

女友媽討聘金「最低124萬」不含房車！男大生崩潰求助縣長：太貴了

香港24歲男「手腳綁住」陳屍住處！脖子上有領帶

女工程師為出軌男「連當間諜17年」！丈夫也被她拖下水

露肩妹地鐵被男童摸屁股　告狀男童爸反遭嗆「妳屁股太香我也想摸」

大陸7成年輕人「存款不到43萬」　5成年輕人存到200萬就退休

侯友宜首談接受九二共識　國台辦： 核心意涵是兩岸同屬一中

大陸外交部回應鎵、鍺「半導體材料」管制出口：中國致力產供穩定

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

陸青年失業率5月再創新高　學者劉元春提醒：處理不當恐釀政治問題

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

擅用高捷照宣傳被本人警告　澎湖4萬1餐廳老闆：我沒看

物理系教授幽默示範實驗　邊做靜電氣球邊講幹話！

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

大猩猩頂36.9度高溫熱舞　長達「10分鐘」超敬業！

「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了

女友媽討聘金「最低124萬」不含房車！男大生崩潰求助縣長：太貴了

香港24歲男「手腳綁住」陳屍住處！脖子上有領帶

女工程師為出軌男「連當間諜17年」！丈夫也被她拖下水

露肩妹地鐵被男童摸屁股　告狀男童爸反遭嗆「妳屁股太香我也想摸」

大陸7成年輕人「存款不到43萬」　5成年輕人存到200萬就退休

侯友宜首談接受九二共識　國台辦： 核心意涵是兩岸同屬一中

大陸外交部回應鎵、鍺「半導體材料」管制出口：中國致力產供穩定

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

陸青年失業率5月再創新高　學者劉元春提醒：處理不當恐釀政治問題

「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了

捲髮妹網拍「性感復古上衣」試穿寫評價　身後男伴光屁股慘遭出賣

4人路口狂聊！運將停讓被酸「幹嘛等」　慘問：靠駕照吃飯誰敢賭

女友媽討聘金「最低124萬」不含房車！男大生崩潰求助縣長：太貴了

「低配網軍」洗版大牙臉書！忘刪一句話身分漏餡　急留言求救

俄羅斯「唯一航母」升級6年　將於2024年底恢復服役

劉芒沉默2個月再道歉！　認「心態出問題」：都視為理所當然

荷蘭規定課堂「禁用手機、平板」　教育部長：保護學生免受干擾

香港24歲男「手腳綁住」陳屍住處！脖子上有領帶

推特限流《水星的魔女》成受害者　官方最終回花千萬買hashtag被影響

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

大陸熱門新聞

21歲妹新婚夜大出血　以為處女膜破裂險休克

女工程師為出軌男當間諜17年！丈夫也拖下水

香港24歲男陳屍住處！雙手雙腳被綑綁

陸7成年輕人存款不到43萬　存200萬就退休

馬國旅遊部長闖關救陸客

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

遭童摸屁股　她告狀

女友媽討124萬聘金！男大生求助縣長：太貴

最狂重考生連考15次　終於放棄

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

世界首顆AI全自動設計CPU晶片

侯友宜首談接受九二共識　國台辦回應

聘金太貴　男大生寫信給縣長

明星貓熊「萌蘭」生日

更多熱門

相關新聞

聘金太貴　男大生寫信給縣長

聘金太貴　男大生寫信給縣長

結婚不只是兩個人的事，而是兩個家庭的事。大陸一名男大生欲與女友結婚，但女方家長卻要求他支付28.8萬元人民幣（約120萬元新台幣）的彩禮錢（聘金，下同）。該男越想越無奈，竟寫信給縣長，要求整治彩禮錢過高的不良風氣。

感情裡「先認真就輸了」？　她揭2錯覺：自我感覺良好

感情裡「先認真就輸了」？　她揭2錯覺：自我感覺良好

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

買房後人妻曝「1轉變」太扯　眾人傻了

買房後人妻曝「1轉變」太扯　眾人傻了

加入離婚群組！人妻齊喊「1件事」讓她皺眉　網爆共鳴

加入離婚群組！人妻齊喊「1件事」讓她皺眉　網爆共鳴

關鍵字：

聘金彩禮結婚婚姻習俗禮俗傳統

讀者迴響

熱門新聞

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

黑澀會美眉常去黑人家「她還留睡衣」！　小S曝范范態度

房東換冷氣！她「回家1幕更傻眼」慘噴8500元

網曝4萬1老闆與高捷「合照來源」傻眼

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花姐妹情20年！賴薇如哀悼仔仔首發文

拿手機廁所外晃　女童揭師涉偷拍

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面