新婚夜太累不想愛愛　她拒絕老公求歡「隔天竟被提離婚」

▲瑞秋透露，她因為在新婚夜拒絕丈夫求歡，隔天就被提離婚。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一對新人的婚姻僅維持不到24小時就告吹，原來在新婚之夜，新娘太過疲憊而拒絕新郎求歡，未料隔天因此被提離婚。女方將這段真實經歷分享到廣播節目的call-in單元後，在網路上引發熱議。

澳洲廣播主持人艾比（Abbie Chatfield）在節目上聊到「最短命的一段關係」，此時來自雪梨的瑞秋（Rachel）打電話進來，揭露這段令人震驚的婚姻故事。

瑞秋說，「我結婚甚至不到24小時，我的丈夫就想要離婚，而我們在2周後正式分居。」因為在新婚之夜，夫妻倆回到飯店房間後，「很遺憾地，我沒有給予他想要的東西。」

此時主持人詢問，所謂「想要的東西」是否指涉性愛。瑞秋回答，「是的。我們都累了，我不想要，隔天他就提出離婚。」她坦言一度陷入痛苦與悲慘之中，但如今已經迫不及待離開新婚丈夫。

艾比與另外2名男性製片人難掩震驚，她甚至直呼新郎「可怕」、「噁心」且「令人反感」，「我聽說很多人在新婚夜不想要做愛，因為真的太累了！」

這段採訪被製作團隊剪輯成TikTok影片後，引發網友熱議。許多人認為，瑞秋簡直逃過一劫，「像他這樣的男人應該保持單身」、「這絕對是瘋了。真是個狗屎般的傢伙」、「你不欠任何人一場性愛，包括你的丈夫。」

也有人幽默分享新婚夜趣事，「我老公哭著說他有多愛我，然後就睡著了。而我正在拔掉頭髮裡的83根髮夾」、「我老公在解開我洋裝背後的3億顆扣子後就累壞了，根本沒辦法幫我脫裙子，真的很浪漫。」