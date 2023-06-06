男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都是叫聲」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男大生2020年8月間發現鄰居情侶半夜在「辦事」，竟偷偷躲到房門口錄影，之後上傳至網路論壇，並調侃「一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」、「順帶一提50秒時男的射了」，後來當事人看到文章氣得報警，他也因此被告上法院。屏東地院法官審理後，依無故竊錄他人非公開活動罪判處廖男拘役50日，得易科罰金5萬元，另依散布竊錄他人非公開活動之內容罪判處3個月，得易科罰金9萬元，均緩刑2年。

▲廖男躲在房門外偷錄情侶的性愛過程。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，廖男（22歲）2020年8月某日凌晨3時許從宿舍房間走出來，打算去裝水，意外聽見鄰居一對情侶正在發生性行為，於是拿著手機開啟錄影功能，並在距離房門50公分處偷偷錄下情侶性愛的過程，這段影片他直到2021年5月17日才上傳至網路論壇「Dcard」，還在文章及留言中提到「我有在他們門外錄到％％％的聲音，大半夜起床來裝個水，一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」、「順帶一提50秒時男的射了」等話。

後來兩名當事人發現網路上的文章，氣得跑到警局報案並提告。對此，廖男辯稱，那對情侶經常發出噪音，造成大家困擾，投訴也沒有改善，當時他聽到兩人在辦事，覺得太誇張，聽到的人也會很尷尬，於是決定錄影存證再向管理員反映，況且發文時他已經不住在那裡，但還是有其他住戶反映受到噪音困擾，這才決定發表文章提醒，希望兩人收斂一點，「我不知道我錄影以及貼文的行為會有這種後果，我是為了社會公益。」

然而，屏東地院法官認為，縱使廖男對於情侶的生活習慣有所不滿，也應該理性處理，而不是偷拍對方的私密行為，還上傳到網路供人觀覽，甚至加註貶低當事人的評價文字，種種行為已嚴重侵害情侶的個人隱私及名譽，也破壞了社會秩序、善良風俗，但考量到他在審理期間已坦承犯行，也與情侶達成和解並賠償完畢，最後依無故竊錄他人非公開活動罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，另依散布竊錄他人非公開活動之內容罪判處3個月，得易科罰金9萬元，均緩刑2年，全案仍可上訴。