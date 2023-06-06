　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都是叫聲」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男大生2020年8月間發現鄰居情侶半夜在「辦事」，竟偷偷躲到房門口錄影，之後上傳至網路論壇，並調侃「一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」、「順帶一提50秒時男的射了」，後來當事人看到文章氣得報警，他也因此被告上法院。屏東地院法官審理後，依無故竊錄他人非公開活動罪判處廖男拘役50日，得易科罰金5萬元，另依散布竊錄他人非公開活動之內容罪判處3個月，得易科罰金9萬元，均緩刑2年。

▲▼河南宿舍奇葩規定引發網路討論。（圖／視覺中國）

▲廖男躲在房門外偷錄情侶的性愛過程。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，廖男（22歲）2020年8月某日凌晨3時許從宿舍房間走出來，打算去裝水，意外聽見鄰居一對情侶正在發生性行為，於是拿著手機開啟錄影功能，並在距離房門50公分處偷偷錄下情侶性愛的過程，這段影片他直到2021年5月17日才上傳至網路論壇「Dcard」，還在文章及留言中提到「我有在他們門外錄到％％％的聲音，大半夜起床來裝個水，一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」、「順帶一提50秒時男的射了」等話。

後來兩名當事人發現網路上的文章，氣得跑到警局報案並提告。對此，廖男辯稱，那對情侶經常發出噪音，造成大家困擾，投訴也沒有改善，當時他聽到兩人在辦事，覺得太誇張，聽到的人也會很尷尬，於是決定錄影存證再向管理員反映，況且發文時他已經不住在那裡，但還是有其他住戶反映受到噪音困擾，這才決定發表文章提醒，希望兩人收斂一點，「我不知道我錄影以及貼文的行為會有這種後果，我是為了社會公益。」

然而，屏東地院法官認為，縱使廖男對於情侶的生活習慣有所不滿，也應該理性處理，而不是偷拍對方的私密行為，還上傳到網路供人觀覽，甚至加註貶低當事人的評價文字，種種行為已嚴重侵害情侶的個人隱私及名譽，也破壞了社會秩序、善良風俗，但考量到他在審理期間已坦承犯行，也與情侶達成和解並賠償完畢，最後依無故竊錄他人非公開活動罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，另依散布竊錄他人非公開活動之內容罪判處3個月，得易科罰金9萬元，均緩刑2年，全案仍可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／宜蘭重大車禍！4車撞一團　1死2命危
男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都叫聲」下場慘了
快訊／5億高中生死因出爐！與高大成他殺有出入　檢今急傳死者母
獨／北捷要說「韓語」了！　15車站名單曝光
快訊／62歲《璀璨帝國》184億富婆中風過世！　超狂身家起底
張正偉正式引退發文：沒有張泰山沒有我
NBA震撼彈！　厄文遭爆遊說詹姆斯「加入獨行俠」
全台變天！　「強對流劇烈天氣」周末擴大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

存15年殘障津貼被騙光！3C部落客嘆im.B毀掉所有：失眠成了日常

金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

71歲翁好心幫友找工作！天氣熱懶得走路　偷機車代步3小時落網

快訊／中檢3度召開偵查庭！5億高中生母現身法庭：還我兒子清白

快訊／宜蘭重大車禍！3車、1機車路口撞一團　1死2命危1重傷

台南槍案頻傳！槍手朝角頭家連開10多槍　疑千萬債務糾紛撕破臉

快訊／5億高中生死因出爐！與高大成他殺有出入　檢今急傳死者母說明

快訊／前嘉市議長莊豐安涉詐領助理費　檢裁定10萬交保

女大生首次上網賣東西就遇騙徒　店員急阻警揭騙局讓她難過大哭

男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都是叫聲」下場慘了

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

存15年殘障津貼被騙光！3C部落客嘆im.B毀掉所有：失眠成了日常

金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

71歲翁好心幫友找工作！天氣熱懶得走路　偷機車代步3小時落網

快訊／中檢3度召開偵查庭！5億高中生母現身法庭：還我兒子清白

快訊／宜蘭重大車禍！3車、1機車路口撞一團　1死2命危1重傷

台南槍案頻傳！槍手朝角頭家連開10多槍　疑千萬債務糾紛撕破臉

快訊／5億高中生死因出爐！與高大成他殺有出入　檢今急傳死者母說明

快訊／前嘉市議長莊豐安涉詐領助理費　檢裁定10萬交保

女大生首次上網賣東西就遇騙徒　店員急阻警揭騙局讓她難過大哭

男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都是叫聲」下場慘了

印尼返國移工稱幫台灣雇主「照顧唐氏症兒4年」　補貼費用卻斷援

存15年殘障津貼被騙光！3C部落客嘆im.B毀掉所有：失眠成了日常

中美外交高層北京會談　大陸外交部：就台灣問題闡明嚴正立場

金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

《半澤》男星涉案「賠償金破億」！電影爆換角重拍…名下2億古董陷變賣危機

就像喬丹一樣！大谷翔平3項超狂數據「每年都在進化」

71歲翁好心幫友找工作！天氣熱懶得走路　偷機車代步3小時落網

賴清德要辦性騷案有人不能碰？　郭正亮點名：他對蔡英文恩重如山

蔡英文：被封鎖極端狀況＋窮盡能源選項　再考慮緊急命令「重啟核電」

iPhone喊Siri不用「嘿」辦得到！　iOS 17曝5大亮點

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

快訊／上班注意！　國1高架「遊覽車、轎車」追撞

雲林「立床」奇案　生母失蹤卻1動作露餡

即／鳳山水泥車擦撞機車　女騎士命危

快訊／宜蘭重大車禍！1死2命危1重傷

即／Risu短網址成外流片媒介！公司道歉了

「警界梁詠琪」升任所長　今媽厝派出所報到

即／23歲男開車撞高市議員服務處　醫院內落網

男大生偷錄情侶％％　PO網下場慘了

手搖店「摸奶69式」攬客　開幕7天招牌全拆

夫妻倒臥車內！ 送醫急救1死1昏迷

更多熱門

相關新聞

女兒假日回家　抓包爸同居會計阿姨

女兒假日回家　抓包爸同居會計阿姨

擁有博士學位的老師美美（化名）與丈夫阿華（化名）長期分居，2名女兒也只有在假日時才會前往父親家居住，沒想到2021年6月間女兒們發現阿華與女會計小蘋（化名）同居，讓她大受打擊，因而決定提告求償60萬元。屏東地院審理後，認為阿華不是第一次出軌，小蘋也不可能不知道男友已婚，最終判兩人應連帶賠償50萬元較為適當。

機車騎士撞死行人　判6個月徒刑

機車騎士撞死行人　判6個月徒刑

性侵檳榔西施再搶8500元　恐怖男重判18年

性侵檳榔西施再搶8500元　恐怖男重判18年

只偷153元　他多拿1物慘吃7個月牢飯

只偷153元　他多拿1物慘吃7個月牢飯

闊氣哥擁2妹扔3千喊「免找」　真相GG

闊氣哥擁2妹扔3千喊「免找」　真相GG

關鍵字：

屏東地院

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

輝達股價衝天　全球最神祕家族賣出「獲利了結」

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

阿喜信義區路邊穿超辣！　「熱到只剩小可愛」

「谷超」颱風最快今晚生成　全台有雨時間曝

快訊／蔡阿嘎發聲明2度道歉！

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面