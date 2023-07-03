快訊／台14甲翠峰路段今晨再次坍方　搶通時間曝光

記者高堂堯、黃翊婷／南投報導

南投縣仁愛鄉台14線18K+700翠峰路段2日發生邊坡落石坍方，原本已經搶通，但受到夜間降雨影響，該路段今日（3日）清晨6時42分再次發生坍方，預計將在下午2時搶通，請民眾非必要請勿前往災點。

▲道路完全被崩落的土石堵住。（圖／公路總局埔里工務段提供）

公路總局表示，南投縣仁愛鄉台14線18K+700翠峰路段2日發生邊坡落石坍方事件，經派員搶修，原本已在2日下午3時30分搶通，並由保全及機具現場守視，但受到夜間降雨影響，該路段在3日清晨6時42分再次發生坍方，加上現場持續出現落石，導致作業困難，預計3日下午2時才能搶通。

公路總局埔里工務段已通知保全增派人力，在台14甲18K翠峰、24K鳶峰及遠端0k霧社及31.5k松雪樓兩端進行管制，請民眾非必要不要前往災點。

公路總局提醒，近期因山區午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，造成部分邊坡不穩定，山區道路易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，也可以多利用公路總局省道即時交通資訊系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。