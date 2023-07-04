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哪招？媽逛好市多「餅乾放保冷袋」用意曝　他恍然：聰明

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO跟媽媽一起去逛好市多。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有好市多會員曾抱怨，逛賣場時一個沒注意，自備的購物袋竟被拿走，不清楚是對方誤拿還是故意，但不管怎麼說，若苦主不只一位，最好自己多留心。就有會員去逛好市多，發現家人在自備的保冷袋裡裝了「不用保冷的蘇打餅」，一問原因後直讚，「媽媽真是聰明！」

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他和家人進入賣場後就分開逛，各自轉了一圈，會合時看到自備的保冷袋有裝東西，就好奇家人拿了什麼好料，打開一看卻傻眼，因為是一盒蘇打餅乾。原PO就納悶，「媽，這蘇打餅是怕熱還怕冷嗎？妳怎麼把它放在保冷袋裡？」

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原PO媽就解釋，她看沒人顧推車才這樣做，「我保冷袋裡面不放東西，像上次一樣被拿走怎麼辦？」這讓原PO忍不住讚嘆，「啊！覺得媽媽真是聰明，如果怕推車或袋子遺失，確實放個東西，會比較不容易發生（東西被偷拿）。」

▲▼原PO納悶家人為何要在保冷袋裡放不用冰的東西。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO疑惑為何把不用冰的東西放保冷袋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

他也在留言處透露，之前就因沒顧好保冷袋，曾不見過一個，也說他有朋友在好市多遺失限量版的購物袋，「害我也都不敢帶喜歡的購物袋去。」有會員便有感直呼，「被偷過+1，空購物袋整車被推走」、「交得起會費，買不起保冷袋的人怎麼那麼多…以後我保冷袋要放追蹤器。」

其中，有人熱心分享防盜妙招，「我都把兒童座椅的安全帶繞過去扣起來，沒辦法迅速拿走的，通常小偷會直接放棄」、「可以放一些重量>價值的商品在裡面，例如飲料、牛奶、醬料、水果，小偷拿了沒辦法迅速離場，最差也是被丟在角落而已，不至於不見。」

還有會員認為，真的要避免被拿走，最好還是背著或顧著，「放了蘇打餅，也有可能全部一起被拿走」、「要偷你的人，不管你放啥一樣被偷，只要你不注意」、「我會先背在身上，放推車怕被拿走」、「還是拿喔！蘇打餅會被隨便放到其他貨架上」、「私人物品與已結帳商品不離身！」

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